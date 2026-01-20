LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA: torna Federica Brignone!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma e la startlist del gigante femminile di Kronplatz

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gigante di Kronplatz, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2025-26. Il gigante di Kronplatz rappresenta uno dei passaggi più significativi della Coppa del Mondo femminile 2025-2026, non solo per il valore tecnico della pista Erta di Plan de Corones, ma anche per il suo peso simbolico e temporale in una stagione che corre veloce verso i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Martedì 20 gennaio, a meno di venti giorni dall’apertura dei Giochi, le migliori specialiste delle porte larghe si confronteranno su una delle piste più esigenti del circuito, capace di esaltare precisione, gestione del ritmo e solidità mentale.

Per l’Italia, l’appuntamento altoatesino assume un significato ancora più profondo perché potrebbe segnare il rientro agonistico di Federica Brignone, a dieci mesi dal grave infortunio occorsole il 3 aprile in Val di Fassa, pochi giorni dopo aver conquistato la Coppa del Mondo generale. La fuoriclasse valdostana è stata ufficialmente convocata e figura tra le nove azzurre selezionate per la gara, ma la decisione finale sulla sua presenza verrà presa solo nelle ore immediatamente precedenti la prima manche. Un rientro che, anche senza ambizioni di risultato immediato, avrebbe un valore enorme sul piano tecnico e psicologico, sia per l’atleta sia per l’intero movimento. La gara scatterà alle 10.30 con la prima manche, mentre la seconda è fissata alle 13.30, con l’inversione delle migliori trenta. Accanto a Brignone, il gruppo azzurro potrà contare su Sofia Goggia, reduce da settimane di altissimo livello tra St. Moritz, Val d’Isère e Tarvisio, su Lara Della Mea, Asja Zenere, Ilaria Ghisalberti, Giorgia Collomb, Ambra Pomarè, Alice Pazzaglia e Anna Trocker, chiamate a confrontarsi con una specialità che, in questa stagione, si è rivelata più aperta e competitiva che mai.

I primi appuntamenti del gigante tra Sölden, Copper Mountain e Mont-Tremblant hanno infatti delineato un quadro estremamente variegato. A Sölden si è imposta Julia Scheib, davanti a Paula Moltzan e a Lara Gut-Behrami, poi costretta a chiudere anzitempo la stagione per infortunio. A Copper Mountain è arrivata la risposta perentoria di Alice Robinson, capace di vincere con autorità e di salire nuovamente sul podio insieme a Scheib e Thea Louise Stjernesund. Il doppio appuntamento canadese di Mont-Tremblant ha ulteriormente ampliato il ventaglio delle pretendenti, con il successo di Robinson nella prima gara e quello di Scheib nella seconda, sempre con Sara Hector e Zrinka Ljutić a gravitare stabilmente nelle zone alte della classifica. A Semmering il successo di Julias Scheib, con Rast e Hector sul podio e infine a Kranjska Gora la vittoria di Camille Rast davanti a Schein e Moltzan.

Ne emerge una specialità in cui la continuità conta più del singolo exploit. Scheib e Robinson sono le atlete più regolari, Hector resta una certezza nelle giornate giuste, mentre Ljutić e Valérie Grenier hanno dimostrato di poter ambire con costanza al podio. Non a caso, la classifica di Coppa del Mondo di gigante vede Scheib al comando, davanti a Camille Rast, Robinson, Hector e Mikaela Shiffrin, tutte racchiuse in un margine che rende Kronplatz un passaggio chiave anche in ottica stagionale. Su una pista come l’Erta, tecnica e selettiva, ogni dettaglio può fare la differenza. Ed è proprio qui che il possibile ritorno di Federica Brignone assume un valore che va oltre il cronometro: testare il suo stato fisico, ritrovare automatismi e sensazioni, misurarsi di nuovo con il livello più alto del circuito. In una stagione che guarda già a Cortina.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del gigante di Kronplatz, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2025-26. La partenza della prima manche è fissata alle 10.30, mentre la seconda scatterà a partire dalle 13.30, buon divertimento!