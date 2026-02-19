Aaron Kostner: “Dispiace aver fatto male sul trampolino. Medaglia? Spero possa arrivare tra quattro anni””

Una bella sorpresa per la combinata nordica italiana. Il duo composto dal veterano Samuel Costa e da Aaron Kostner ha centrato in rimonta il quarto posto in occasione della Team Sprint valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Risultato contro ogni pronostico per gli azzurri, bravi a recuperare terreno dopo una prestazione molto complessa nella specialità del salto.

I nostri portacolori infatti, undicesimi dopo il trampolino l’HS141, si sono resi artefici di una splendida gara di fondo, dove hanno subito trovato grande velocità, tanto da scalare sempre di più posizioni, fermandosi al ridosso della top 3. Visibilmente soddisfatto, Kostner ha analizzato la sua performance ai microfoni di Rai 2, non nascondendo un pizzico di rammarico per quanto fatto sul trampolino.

“Dispiace non aver dimostrato il mio potenziale sul trampolino in queste gare – ha detto Kostner – Sul fondo ho voluto rimediare: siamo riusciti a fare una gara bellissima, quando ho visto Samuel battere il tedesco per il quarto posto mi sono emozionato tantissimo. C’era tanta gente a bordo pista che faceva il tifo per noi, sentire tante volte il mio nome è stata una grande emozione”.

Nonostante i ritiri di Alessandro Pittin e del compagno Costa, Kostner si è detto molto soddisfatto del percorso intrapreso, promettendo di alzare l’asticella alle Alpi Francesi 2030:”Lottare per una medaglia? Ci siamo andati molto vicino, spero possa succedere tra quattro anni“.