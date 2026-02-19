Samuel Costa si emoziona: “Posso salutare la combinata nordica con il cuore in pace”

Dopo una grandissima e decisamente inaspettata rimonta, il binomio italiano composto da Samuel Costa ed Aaron Kostner si è piazzato ai piedi del podio in occasione della Team Sprint di combinata nordica, gara valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Sotto la nevicata che ha imperversato sulla Val di Fiemme durante tutta la prova, gli azzurri hanno sfoggiato una pregevole velocità in pista che ha consentito loro di risalire la china dopo l’undicesima piazza raccolta sul trampolino Hs141, complici anche le sbavature commesse da squadre rivali come Germania e Giappone.

Una volta arrivato in zona mista Samuel Costa – alla sua ultima gara – ha commentato quanto fatto: “Oggi avevamo gli sci velocissimi, quindi sciare più veloce si è rivelato più facile, mi sono sentito benissimo. Questa era la mia ultima gara – ha detto Costa ai microfoni di Rai 2 – Volevo dare tutto. Forse arrivare al terzo posto con meno margine avrebbe fatto più male. Oggi però posso dire di essere contento di come ho gareggiato, sia nel salto che nel fondo. Posso dire addio alla combinata con il cuore in pace”.

Per Costa si tratta di una vera e propria chiusura di un cerchio, così come confermato da lui stesso in coda alla sua dichiarazione, dove ha ricordato un episodio chiave della carriera: “Qui ho fatto la mia prima gara di Coppa del Mondo, concludere qui dopo un anno di pausa è stato fantastico”.