Samuel Costa e Aaron Kostner portano l’Italia ai piedi del podio nella combinata nordica! Oro alla solita Norvegia

L’Italia conquista un risultato totalmente insperato alla vigilia e si attesta in quarta piazza nella Team Sprint di combinata nordica ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Samuel Costa e Aaron Kostner si sono resi protagonisti di una rimonta clamorosa nel segmento di fondo sotto una vera e propria bufera di neve a Tesero, guadagnando sette posizioni e chiudendo addirittura davanti alla Germania che partiva davanti a tutti dopo il segmento di salto.

La coppia azzurra, undicesima al via della prova pomeridiana sugli sci stretti con un distacco di 1’26” dalla vetta, ha dato vita ad un recupero entusiasmante superando un Paese dopo l’altro per poi lanciarsi in un disperato inseguimento in solitaria verso il quintetto di testa (in cui regnava il tatticismo per risparmiare energie in condizioni meteo estreme).

Costa e Kostner si sono avvicinati per un attimo anche a circa 5″ dalla coda del gruppo, venendo poi seminati definitivamente nel momento in cui Austria e Norvegia hanno aumentato il ritmo per fare selezione. I padroni di casa italiani, a tutta dal primo metro della competizione, hanno approfittato poi della caduta di Germania e Giappone per guadagnare terreno ed effettuare il sorpasso nelle ultime frazioni del segmento di fondo.

La vittoria è andata ancora una volta alla Norvegia, con Jens Luraas Oftebro che ha completato la tripletta olimpica in Val di Fiemme (dopo i successi nelle due gare individuali) anche grazie al supporto di un solido Andreas Skoglund, Argento alla Finlandia di Ilkka Herola ed Eero Hirvonen, mentre l’Austria di Stefan Rettenegger (che ha perso il treno dei primi due con una caduta) e Johannes Lamparter si è presa la medaglia di bronzo.