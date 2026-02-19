Samuel Costa e Aaron Kostner oltre i limiti: solo Alessandro Pittin aveva fatto meglio nella combinata nordica

Samuel Costa e Aaron Kostner si sono superati sotto la copiosa nevicata che ha colpito la Val di Fiemme, regalando all’Italia uno dei migliori risultati di sempre nella combinata nordica ai Giochi Olimpici Invernali. La coppia azzurra ha conquistato infatti un insperato quarto posto nella Team Sprint con segmento di salto sul trampolino grande di Predazzo e segmento di fondo sulla pista di Tesero.

Il binomio italiano, solo undicesimo a metà dell’evento con un distacco di 1’26” dalla testa e oltre 50″ dalla sesta piazza della Francia, ha realizzato una prestazione eccezionale sugli sci stretti recuperando una posizione dopo l’altra e avvicinandosi per un attimo a soli 5″ dalla coda del gruppo che guidava la gara, grazie al tatticismo che regnava tra i cinque Paesi di vertice in condizioni veramente estreme.

Nel momento in cui Norvegia e Austria hanno aumentato il ritmo per fare selezione, il gap dell’Italia è inevitabilmente lievitato a dismisura ma nelle ultime frazioni i nostri portacolori sono riusciti a raccogliere per strada anche il Giappone e addirittura la Germania (protagonista di una doppia caduta con Vinzenz Geiger, che ha coinvolto nel primo caso anche l’incolpevole Ryota Yamamoto), arpionando in extremis la quarta moneta.

Per la combinata nordica italiana si tratta del secondo miglior piazzamento di sempre alle Olimpiadi, dietro solamente allo storico bronzo di Alessandro Pittin a Vancouver 2010 nella gara con salto da trampolino piccolo. Il friulano aveva poi sfiorato la medaglia anche a Sochi 2014, arrivando quarto nello stesso format subito alle spalle del norvegese Magnus Krog.