A che ora parte Giada D’Antonio nello slalom della combinata: programma esatto, distacco, tv

Giada D’Antonio si appresta a fare il proprio esordio alle Olimpiadi Invernali: la 16enne campana, convocata per i Giochi dopo qualche apparizione in Coppa del Mondo e tante gare FIS e nel circuito di Nor-Am, avrà la possibilità di debuttare nella competizione sportiva più importante. L’azzurra è stata selezionata per la combinata a squadre, in coppia con Nadia Delago: la trentina ha completato la discesa libera e ha così garantita alla napoletana la possibilità di cimentarsi per la prima volta in un evento a cinque cerchi.

Nadia Delago non è stata brillantissima durante la propria prova e ha chiuso al 20mo posto con un ritardo di 2.83 secondi dalla statunitense Breezy Johnson, capace di precedere di sei centesimi l’austriaca Ariane Raedler e di 27 centesimi la nostra Laura Pirovano. Giada D’Antonio non riceverà un testimone ottimale e proverà a recuperare qualche posizione, ma la missione non sarà delle più semplici e sicuramente anche la pressione potrebbe farsi sentire.

La napoletana partirà per settima (si seguirà l’ordine d’arrivo della discesa in maniera inversa) e, con il pettorale numero 19, scatterà alle ore 14.09 circa: il programma di giornata prevede che fino alla sedicesima coppia le atlete scendano 30 secondi dopo l’arrivo della sciatrice precedente (possiamo stimare che una manche tra i pali stretti duri un minuti), naturalmente salvo possibili ritardi ed eventuali rinvii dovuti a cause di varia natura.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist e l’orario di partenza di Giada D’Antonio nello slalom della combinata a squadre femminile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO PARTE GIADA D’ANTONIO IN COMBINATA ALLE OLIMPIADI

Giada D’Antonio partirà per settima nello slalom della combinata a squadre, alle ore 14.09 circa di martedì 10 febbraio. Il programma di giornata prevede che fino alla sedicesima coppia le atlete scendano 30 secondi dopo l’arrivo della sciatrice precedente (possiamo stimare che una manche tra i pali stretti duri un minuti),

DISTACCO GIADA D’ANTONIO IN COMBINATA

Dopo la discesa libera di Nadia Delago, Italia 4 (la coppia completata da Giada D’Antonio) occupa la ventesima posizione con un ritardo di 2.83 dalla statunitense Breezy Johnson (in coppia con Mikaela Shiffrin).

CALENDARIO SLALOM COMBINATA FEMMINILE OLIMPIADI 2026

Martedì 10 febbraio

Ore 14.00 Combinata a squadre femminile a Cortina d’Ampezzo (Italia), slalom – Diretta tv su Rai 2 dalle ore 14.15

PROGRAMMA COMBINATA FEMMINILE OLIMPIADI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 14.15, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

CLASSIFICA COMBINATA DOPO LO SLALOM

1 14 USA 1

6535455 JOHNSON Breezy 1996 1:36.59

6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995

2 3 Austria 2

56256 RAEDLER Ariane 1995 1:36.65 0.06 1.60

56253 HUBER Katharina 1995

3 6 Italia 2

299624 PIROVANO Laura 1997 1:36.86 0.27 7.17

299699 PETERLINI Martina 1997

4 8 USA 2

539536 WILES Jacqueline 1992 1:37.04 0.45 11.93

539909 MOLTZAN Paula 1994

5 11 Austria 1

56128 HUETTER Cornelia 1992 1:37.19 0.60 15.88

56315 TRUPPE Katharina 1996

6 13 GER – Germania

206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 1:37.33 0.74 19.55

507168 AICHER Emma 2003

7 12 NOR – Norvegia

426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 1:37.36 0.77 20.34

405172 WESTHOFF Bianca Bakke 2000

8 1 FRA – Francia 2

197497 MIRADOLI Romane 1994 1:37.37 0.78 20.60

198176 LAMURE Marie 2001

9 2 AUT – Austria 3

56328 ORTLIEB Nina 1996 1:37.60 1.01 26.62

56367 GALLHUBER Katharina 1997

10 10 ITA – Italia 3

299466 DELAGO Nicol 1996 1:37.75 1.16 30.52

6297347 TROCKER Anna 2008

11 20 FRA – Francia 1

197641 GAUCHE Laura 1995 1:37.92 1.33 34.93

198164 CHEVRIER Marion 2001

12 17 SUI – Svizzera 1

516319 SUTER Corinne 1994 1:38.10 1.51 39.59

516562 RAST Camille

13 16 SUI – Svizzera 2

516248 FLURY Jasmine 1993 1:38.13 1.54 40.36

516280 HOLDENER Wendy 1993

14 15 AUT – Austria 4

56125 PUCHNER Mirjam 1992 1:38.18 1.59 41.65

56550 HOERHAGER Lisa 2001

15 7 SLO – Slovenia

565360 STUHEC Ilka 1990 1:38.29 1.70 44.48

565401 BUCIK JOGAN Ana 1993

16 4 SUI – Svizzera 3

516611 SCHMITT Janine 2000 1:38.50 1.91 49.87

516528 MEILLARD Melanie 1998

17 22 FRA – Francia 3

197956 CERUTTI Camille 1998 1:38.69 2.10 54.73

198253 McFARLANE Caitlin 2002

18 5 SUI – Svizzera 4

516705 DURRER Delia 2002 1:39.06 2.47 64.13

516553 CHRISTEN Eliane 1999

19 21 CAN – Canada 1

107613 GRENIER Valerie 1996 1:39.10 2.51 65.14

107427 ST-GERMAIN Laurence 1994

20 19 ITA – Italia 4

299630 DELAGO Nadia 1997 1:39.42 2.83 73.21

6297622 D’ANTONIO Giada 2009

21 23 USA 4

6536213 CASHMAN Keely 1999 1:39.91 3.32 85.47

6536392 HURT A J 2000

22 26 CAN – Canada 2

108077 GRAY Cassidy 2001 1:41.15 4.56 115.95

107798 NULLMEYER Ali

23 24 CZE – Cechia 1

155994 NOVAKOVA Barbora 2002 1:41.41 4.82 122.25

155728 DUBOVSKA Martina 1992

24 27 ARG – Argentina

6537726 BEGUE Nicole 2006 1:44.15 7.56 186.70

35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998

25 25 CZE – Cechia 2

6296101 NEGRI Elisa Maria 2003 1:45.22 8.63 210.95

155998 LABASTOVA Alena 2002

26 28 SVK – Slovacchia

705526 SROBOVA Katarina 2005 1:46.66 10.07 242.83

705423 VLHOVA Petra 1995