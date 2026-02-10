Sofia Goggia cade nella discesa della combinata: come sta e che distacco aveva

Sofia Goggia è caduta nel corso della discesa libera della combinata a squadre femminile che ha animato il programma della quarta giornata dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La fuoriclasse bergamasca, che domenica mattina aveva conquistato la medaglia di bronzo nella velocità pura, stava faticando sull’Olympia delle Tofane e nel corso del quarto intermedio è scivolata, terminando in anticipo la propria prova.

La 33enne è arrivata lunga sullo Scarpadon, dopo che aveva preso una buona linea sullo Schuss delle Tofane dove due giorni fa aveva commesso un errore che le era probabilmente costato il titolo a cinque cerchi. In quella curva si è inclinata, ha provato a rimanere in piedi, è andata in leggera torsione ed è caduta sul suo fianco destro, scivolando lungo il pendio per un paio di secondi. Una volta fermatasi, l’azzurra si è immediata rialzata senza conseguenze.

Gli sci sono rimasti paralleli e la caduta non ha provato danni a Sofia Goggia, che è giunta al traguardo senza problemi e ha alzato il pollice al cielo per tranquillizzare tutti. La Campionessa Olimpica di PyeongChang 2018 in discesa libera, oggi in gara con il numero 9, tornerà in scena tra un paio di giorni, quando sulle nevi venete andrà in scena l’attesissimo superG, prima di lasciare spazio alle discipline tecniche (la bergamasca si cimenterà anche in gigante).

Al momento della caduta, Sofia Goggia accusava un ritardo di 42 centesimi dall’austriaca Ariana Raedler, scesa con il pettorale numero 3: dopo un ottimo avvio, l’azzurra si era distaccata di 12 centesimi dalla rivale nella seconda sezione e poi altri 30 nel terzo settore, cadendo poi nel quarto intermedio di gara. Ricordiamo che era in coppia con Lara Della Mea, che dunque non potrà partecipare allo slalom in programma alle ore 14.00.

La statunitense Breezy Johnson, Campionessa Olimpica in discesa libera, ha fermato il cronometro su 1:36.59 dopo essersi presentata al cancelletto di partenza con il numero 14 e consegna un ottimo testimone a Mikaela Shiffrin, precedendo di sei centesimi Raedler (staffetta con Huber) e di 27 centesimi la nostra Laura Pirovano, che fa coppia con Martina Peterlini.