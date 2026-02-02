Calendario sci alpino Olimpiadi Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming

Lo sci alpino sarà protagonista alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 da mercoledì 4 a mercoledì 18 febbraio: saranno 10 nel complesso i titoli assegnati, equamente suddivisi per genere: alle prove individuali di discesa, superG, gigante e slalom, si aggiunge, infatti, la combinata a squadre.

Nel settore femminile saranno 11 in tutto le azzurre al via, ovvero Federica Brignone, Elena Curtoni, Giada D’Antonio, Nadia Delago, Nicol Delago, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Martina Peterlini, Laura Pirovano, Anna Trocker ed Asja Zenere.

Nel comparto maschile, invece, saranno 10 gli italiani in gara, ovvero Mattia Casse, Luca De Aliprandini, Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer, Tobias Kastlunger, Dominik Paris, Tommaso Saccardi, Tommaso Sala, Florian Schieder ed Alex Vinatzer.

Per quanto riguarda le prove e le gare dello sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2 o RaiSportHD, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Rai Play Sport 1, 2 o 3, Eurosport1 o 2, DAZN Discovery Plus, HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

PROGRAMMA SCI ALPINO OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026

Mercoledì 4 febbraio

11:30 Discesa uomini Allenamento ufficiale 1

Giovedì 5 febbraio

11:30 Discesa donne Allenamento ufficiale 1

11:30 Discesa uomini Allenamento ufficiale 2

Venerdì 6 febbraio

11:30 Discesa donne Allenamento ufficiale 2

11:30 Discesa uomini Allenamento ufficiale 3

Sabato 7 febbraio

11:30 Discesa donne Allenamento ufficiale 3

11:30 Discesa uomini

Domenica 8 febbraio

11:30 Discesa donne

Lunedì 9 febbraio

10:30 Discesa combinata a squadre uomini

11:30 Discesa combinata squadre donne Allenamento ufficiale 1

14:00 Slalom combinata a squadre uomini

Martedì 10 febbraio

10:30 Discesa combinata a squadre donne

14:00 Slalom combinata a squadre donne

Mercoledì 11 febbraio

11:30 Super G uomini

Giovedì 12 febbraio

11:30 Super G donne

Sabato 14 febbraio

10:00 Slalom gigante uomini Manche 1

13:30 Slalom gigante uomini Manche 2

Domenica 15 febbraio

10:00 Slalom gigante donne Manche 1

13:30 Slalom gigante donne Manche 2

Lunedì 16 febbraio

10:00 Slalom uomini Manche 1

13:30 Slalom uomini Manche 2

Mercoledì 18 febbraio

10:00 Slalom donne Manche 1

13:30 Slalom donne Manche 2

