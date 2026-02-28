A che ora l’atletica oggi in tv, Campionati Italiani indoor 2026: programma, ordine delle gare, streaming

Dopo il prologo di ieri riservato al getto del peso, entrano nel vivo i Campionati Italiani indoor 2026 di atletica. Il PalaCasali di Ancona si appresta ad ospitare quest’oggi la seconda giornata ufficiale dell’edizione n.57 della massima rassegna tricolore invernale, in cui verranno assegnati nel complesso dieci titoli nazionali distribuiti equamente tra settore femminile e maschile.

Osservata speciale la campionessa europea indoor di salto in lungo Larissa Iapichino, a caccia di una misura vicina ai 7 metri. Presenti nel day-2 anche altri big azzurri come i marciatori Antonella Palmisano (3000 metri) e Francesco Fortunato (5000 metri), i mezzofondisti Federico Riva e Pietro Arese (1500 metri), gli ostacolisti Lorenzo Simonelli e Giada Carmassi ed i primatisti italiani delle prove multiple Sveva Gerevini e Dario Dester.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming della seconda giornata dei Campionati Italiani indoor di atletica. Le gare verranno trasmesse in diretta tv su RaiSportHD dalle 15.20 alle 17.50; in diretta streaming su Rai Play (dalle 15.20 alle 17.50) e www.atleticaitaliana.tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CAMPIONATI ITALIANI INDOOR ATLETICA OGGI

Sabato 28 febbraio

9.00 Pentathlon, 60 ostacoli

9.15 Eptathlon, 60 metri

9.50 Pentathlon, salto in alto

10.00 Eptathlon, salto in lungo

11.10 Eptathlon, getto del peso

12.15 Pentathlon, getto del peso

12.30 Eptathlon, salto in alto

13.45 Pentathlon, salto in lungo

14.20 Marcia 3000 metri (femminile)

14.50 Marcia 5000 metri (maschile)

15.20 Salto in lungo (femminile)

15.25 400 metri (maschile), batterie

15.30 Salto con l’asta (maschile)

15.45 400 metri (femminile), batterie

16.05 60 ostacoli (maschile), batterie

16.30 60 ostacoli (femminile), batterie

16.45 Pentathlon, 800 metri

16.55 Salto in lungo (maschile)

17.00 1500 metri (maschile)

17.15 1500 metri (femminile)

17.30 60 ostacoli (maschile)

17.40 60 ostacoli (femminile)

PROGRAMMA ATLETICA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle 15.20 alle 17.50.

Diretta streaming: www.atleticaitaliana.tv; dalle 15.20 alle 17.50 su Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.