Leonardo Fabbri giganteggia agli Assoluti indoor con un’ottima misura: buoni segnali verso Torun

Leonardo Fabbri rispetta il pronostico della vigilia e si conferma il grande protagonista della prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti indoor 2026 di atletica, in corso di svolgimento al PalaCasali di Ancona. In realtà quella di oggi era soltanto una piccola anteprima (riservata al getto del peso) della 57ma edizione della massima rassegna tricolore invernale, che entrerà nel vivo tra sabato e domenica.

In assenza di Zane Weir, non c’erano oggettivamente degli avversari degni di nota per il leader mondiale stagionale della specialità (con il 22.50 dell’11 febbraio all’aperto durante il periodo di training in Sudafrica) che ha dominato la scena sulla pedana marchigiana chiudendo i conti già nelle prime due serie lanciando nell’ordine un 20.98 e a seguire un ottimo 21.80.

Il 28enne fiorentino ha poi collezionato tre nulli di seguito ed infine un 20.65, replicando dunque la stessa misura realizzata due giorni fa a Nehvizdy (21.80) e trovando un’incoraggiante costanza di rendimento quando manca ormai meno di un mese ai Mondiali in sala di Torun. Il podio odierno è stato completato da Nick Ponzio, al primato stagionale con 20.61 metri, e Riccardo Ferrara, terzo con 19.39.

Back-to-back in campo femminile per Sara Verteramo, che ha bissato il titolo nazionale indoor ottenuto lo scorso inverno trionfando con una miglior misura di 16.31 metri davanti al bronzo europeo U20 Anita Nalesso e ad Anna Musci, rispettivamente seconda e terza con 15.26.