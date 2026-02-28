A che ora la MotoGP su TV8, GP Thailandia 2026: quando la differita della gara in chiaro

Il Motomondiale 2026 vedrà andare in archivio la prima tappa stagionale domenica 1° marzo: per il GP della Thailandia, a Buriram, si disputeranno il warm up della MotoGP (04.40) e, nell’ordine, le gare di Moto3 (06.00), Moto2 (07.15) e MotoGP (09.00).

Di seguito il calendario, il programma e l’orario d’inizio della domenica del GP della Thailandia 2026, prova inaugurale del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e NOW, ed in diretta live testuale su OA Sport.

La differita tv in chiaro della gara della MotoGP sarà fruibile dalle ore 14.00 su TV8 HD e tv8.it, che trasmetteranno anche le gare della Moto3, dalle ore 11.05, e della Moto2, dalle ore 12.15. Di seguito il programma del GP della Thailandia 2026 del Motomondiale con le dirette e le differite proposte in tv ed in streaming.

CALENDARIO GP THAILANDIA MOTOMONDIALE 2026

Domenica 1° marzo

4.40-4.50 MotoGP, GP Thailandia: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

6.00 Moto3, GP Thailandia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, differita 11.05 TV8 HD, tv8.it

7.15 Moto2, GP Thailandia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, differita 12.15 TV8 HD, tv8.it

9.00 MotoGP, GP Thailandia: gara- Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, differita 14.00 TV8 HD, tv8.it

PROGRAMMA GP THAILANDIA MOTOMONDIALE 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, differita in chiaro su TV8 HD (solo gare).

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, differita gratuita su tv8.it (solo gare).

Diretta Live testuale: OA Sport.

