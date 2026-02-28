MotoGP, Raul Fernandez: “Aprilia la moto più cresciuta dal 2025. Bezzecchi può lottare per il titolo”

Raul Fernandez ha archiviato un ottimo terzo posto nella Sprint del Gran Premio di Thailandia 2026, appuntamento inaugurale della nuova stagione per il Mondiale MotoGP. Il pilota del team Trackhouse si è attestato alle spalle della KTM di Pedro Acosta e della Ducati di Marc Marquez, chiudendo quindi come miglior Aprilia al traguardo davanti ai compagni di marca Ai Ogura e Jorge Martin in seguito alla caduta del pole-man Marco Bezzecchi.

“È la prima volta che sono così vicino a Marc. Con Acosta, Alex e Bezzecchi ho lottato lo scorso anno, ho visto come guidano. Con Marc no, volevo capire come guida. Non ho ancora tutto sotto controllo, non faccio tutto quello che voglio al 100%, ma usando la testa quest’anno abbiamo fatto una bella pre-season ed un buon inizio di Mondiale. Dobbiamo stare calmi, sappiamo che possiamo migliorare il nostro livello, anch’io per quanto riguarda la guida. Non siamo una realtà che può lottare per il titolo, ma siamo quelli che quando possiamo lottare per stare davanti siamo lì, altrimenti accumuliamo esperienza“, il commento dello spagnolo ai microfoni di Sky Sport.

Sulle ambizioni per il 2026: “Aprilia è la moto che è cresciuta più di tutte rispetto al 2025. Per me la moto assomiglia allo scorso anno, hanno sistemato alcune cose, altre non sono perfette. Ci manca un po’ di lavoro. Non penso al titolo perché non è realistico, ma essere nella top5 o top7 del Mondiale credo lo sia e deve essere quello il nostro target. È chiaro che se posso lottare fino alla fine ci proverò, ma non è un target reale. Non siamo in grado di lottare, perché in alcune piste potremmo faticare“.

Sul confronto tra la RS-GP e le altre moto di vertice: “Ci manca qualcosa nelle marce alte rispetto a Ducati e KTM. Lì possiamo migliorare un po’. Bezzecchi è un reale contendente al titolo, è chiarissimo. La sua moto ha qualcosa in più, ma è normale. Non è una critica ad Aprilia. Credo che lui possa lottare un po’ di più. Ma da quello che ho visto oggi siamo stati forse un po’ troppo conservativi. Forse sì, ci mancano le marce alte“.

“Non ho fatto grossi cambiamenti dall’anno scorso, ma nel 2025 mi ero fatto male ai test prima della stagione e ho fatto una gran fatica all’inizio. Quest’anno abbiamo fatto una bella riunione con il team, ci siamo detti di non essere forti al test ma di essere pronti per le gare. È quello che è cambiato. È vero che ho capito di più la moto, posso sfruttare di più la gomma posteriore, capiamo meglio il degrado. Eravamo già forti nel passo in entrambi i test tra Sepang e Buriram“, le parole di Raul.