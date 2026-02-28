MotoGP, Marco Bezzecchi: “Ho fatto un errore, ma volevo dare il massimo”

Un inizio con tanta pressione. Marco Bezzecchi è scivolato dopo appena due giri nella Sprint Race del GP di Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP, facendo intravedere però un grande spirito battagliero lottando in modo serrato con Marc Marquez.

Nello specifico il centauro in forza all’Aprilia è caduto in curva 8 mentre si trovava in testa alla gara, aprendo troppo l’anteriore. Una sbavatura certamente di rilievo, scaturita però dalla voglia di non lasciare neanche un centimetro in pista in vista di una stagione che potrebbe regalare enormi soddisfazioni.

Non a caso, una volta intervenuto ai microfoni di Sky Sport, “Bezz” ha analizzato la sua defaillance, non lesinando critiche verso sé stesso: “È stato un piccolo errore, direi non dovuto a un eccesso di confidenza ma alla ricerca di dare il massimo. Con Marc era già due o tre volte che ci sorpassavamo, volevo cercare di prendere qualche metro di vantaggio. Per chiudere bene la curva ho toccato un pochino la linea bianca interna e si è chiuso il davanti; ho provato a tenerla su dando gas ma mi si è chiusa del tutto. Alla fine è una linea sottile tra essere un fenomeno e un co…one, stamattina sono scivolato ma sono andato in pole, nella Sprint sono scivolato. È tutta esperienza. Fortunatamente è solo la gara corta, e si perdono meno punti”.

Bezzecchi ha poi aggiunto. “Già da domani sarà importante cercare di lavorare bene e cercare di mantenere la calma nonostante l’errore. La gara sarà tosta perché è molto lunga e qui le usure sono altissime. Sarà una prova di sopravvivenza, dove la media ti aiuta a dare stabilità alla moto ma non farà tutta questa differenza“.