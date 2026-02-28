MotoGP, Pedro Acosta: “Contento di quello che ho fatto oggi, la KTM ha lavorato tanto”

Prima Sprint Race della stagione e subito grande spettacolo sul circuito di Buriram. In Thailandia, primo appuntamento del Motomondiale 2026, la gara corta è stata conquistata da Pedro Acosta, al termine di uno splendido duello con Marc Marquez. Il campione del mondo in carica ha sorpassato il connazionale involandosi verso la vittoria ma la direzione gara ha intimato al ducatista di cedere la posizione.

Per la KTM arriva così il primo successo grazie ad un fantastico Acosta, abile ad inseguire Marc Marquez fino alla fine. Il fuoriclasse spagnolo paga un ritardo di 108 millesimi e manca il successo solo per un sorpasso “azzardato”. Completa il podio tutto spagnolo Raul Fernandez (Aprilia, +0.540). La gara di Marco Bezzecchi è invece durata solo due giri. Il centauro dell’Aprilia è scivolato in curva otto mentre cercava di allungare su Marquez.

Ai microfoni di Sky Sport MotoGP, Pedro Acosta ha così commentato la sua Sprint Race: “Le gare sono così. In questa MotoGP è difficile allungare sugli avversari, soprattutto con il caldo che faceva oggi. Questo sport è anche spettacolare per i fans, sono contento di quello che ho fatto oggi. La MotoGP deve essere di contatto. Mi ha buttato fuori pista ma la penalizzazione è eccessiva. Sono cosciente che così facciamo più show”.

“Abbiamo lavorato qua durante i test. Anche con Brad (Binder, ndr) abbiamo provato ad essere competitivi. Sono felice per KTM, ha lavorato tantissimo e sembra che abbiamo fatto un passo in più per aiutarmi a stare bene sulla moto. Abbiamo fatto un bel sabato. Ho un po’ sofferto per il caldo e poi nel finale ho gestito. Vedremo cosa succederà domani”, ha poi concluso lo spagnolo.