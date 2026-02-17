A che ora la finale dell’Italia nel team-pursuit? Programma, avversaria, tv

L’Italia si è qualificata alla finale del team pursuit maschile di speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: gli azzurri hanno sconfitto i Paesi Bassi nella prima sfida a eliminazione diretta e si sono dunque meritati l’accesso all’atto conclusivo che metterà in palio la medaglia d’oro. I padroni di casa dovranno vedersela contro gli USA sul ghiaccio del capoluogo lombardo, spinti dal calore del pubblico che ha già festeggiato per i grandi trionfi di Francesca Lollobrigida tra 3000 e 5000 metri durante la scorsa settimana: appuntamento alle ore 16.28 di martedì 17 febbraio.

Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti sono stati messi in difficoltà dal terzetto oranje nella prima parte della gara, ma poi si sono ben distesi e hanno sfiancato i temibilissimi avversari, tagliando il traguardo con il tempo di 3:38.88 e un vantaggio di 1.79 secondi nei confronti dei rivali. Gli azzurri dovranno fronteggiare i Campioni del Mondo: gli americani hanno passeggiato contro la remissiva Cina (concentrata sul risparmiare le energie in vista della sfida per il bronzo), completando la propria fatica in 3:44.29 e spremendosi decisamente di meno rispetto ai nostri portacolori.

Ci saranno un paio di ore scarse per recuperare prima di dare la caccia all’oro, venti anni dopo l’impresa compiuta a Torino 2006 dalla formazione guidata da Enrico Fabris. Il format è anomalo rispetto a quanto si vede in Coppa del Mondo e il fatto di gareggiare due volte in un arco temporale così ristretto potrebbe risultare decisivo. Si potrà anche cambiare un elemento: l’Italia si giocherà la carta Riccardo Lorello, bronzo sui 5000 metri?

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-USA, finale per l’oro nel team-pursuit di speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta testuale su OA Sport.

QUANDO ITALIA-USA FINALE SPEED SKATING OLIMPIADI

Martedì 17 febbraio

Ore 16.28 Finale team-pursuit maschile di speed skating: Italia vs USA – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA ITALIA-USA SPEED SKATING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.