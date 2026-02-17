L’Italia si giocherà un asso nella manica nel team-pursuit di speed skating? I due turni e l’opzione sostituzione

Oggi, sull’anello di ghiaccio del Milano Speed Skating Stadium, va in scena una giornata cruciale. Le prove dell’inseguimento a squadre catalizzano l’attenzione e, in casa Italia, i riflettori sono puntati sul terzetto maschile che, dopo la qualificazione alla semifinale, proverà a giocarsi fino in fondo le proprie chance per centrare il miglior risultato possibile.

Nei quarti di finale il trio composto da Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Andrea Giovannini ha fatto registrare il miglior tempo, togliendosi anche la soddisfazione di precedere gli Stati Uniti, avversari contro cui gli azzurri avevano sempre ceduto nel corso della stagione nel massimo circuito internazionale. Un segnale incoraggiante in vista del penultimo atto, pur con la condizione fisica degli atleti da monitorare attentamente.

A questo punto della competizione, infatti, anche le energie residue dei singoli pattinatori possono diventare un fattore determinante. Il regolamento consente, in caso di necessità, una sostituzione all’interno della formazione. Un’opzione già sfruttata dall’Olanda, avversaria dell’Italia in semifinale, che ha deciso di puntare sull’esperienza di Jorrit Bergsma al posto di Marcel Bosker: una mossa che potrebbe alzare ulteriormente il livello dei tulipani.

Resta da capire se il direttore tecnico Maurizio Marchetto deciderà a sua volta di intervenire sul terzetto, magari dando spazio a Riccardo Lorello, bronzo olimpico in questi Giochi nei 5000 metri e apparso particolarmente brillante. Dal punto di vista puramente prestazionale, il suo contributo potrebbe rivelarsi decisivo, anche se andrà valutato l’impatto sull’amalgama del gruppo nella prova dell’inseguimento.

Un precedente significativo arriva da Olimpiadi invernali di Torino 2006, quando l’Italia conquistò uno storico oro nel pattinaggio di velocità su pista lunga e Stefano Donagrandi e Matteo Anesi si alternarono nel corso della competizione. Resta da vedere se una strategia simile verrà riproposta e in quale misura.