Classifica curling Olimpiadi: le quattro qualificate. L’Italia rimpiange la sconfitta con la Cina

Si chiude il round robin del curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: nella dodicesima sessione l’Italia cede alla Svizzera, scivola al sesto posto in classifica, e manca l’accesso alle semifinali. Si tratta comunque del miglior risultato azzurro nella storia dei Giochi, ma all’Italia è mancata una sola vittoria per accedere alle semifinali: le sconfitte che fanno più male cono quelle con Germania e Cina.

La Svizzera chiude il round robin da imbattuta, con 9 vittorie, seconda posizione per il Canada, a quota 7, sconfitto quest’oggi dalla Norvegia, che grazie al quinto successo stacca il pass per le semifinali, dove sfiderà nuovamente i canadesi. Sempre con 5 affermazioni chiude in quarta posizione la Gran Bretagna, che ha perso lo scontro diretto con la Norvegia e questa sera nelle semifinali affronterà la Svizzera.

Con 4 vittorie salutano il torneo olimpico, invece, Stati Uniti, Italia e Germania: la classifica avulsa non risolve la parità, quindi il Draw Shot Challenge manda gli statunitensi al quinto posto, con gli azzurri sesti ed i teutonici settimi. Ottava posizione, con 3 successi per la Cechia, infine a quota 2 chiudono la Svezia e la Cina, con gli svedesi noni per aver vinto lo scontro diretto con i cinesi, che quindi finiscono decimi.

CLASSIFICA CURLING MASCHILE OLIMPIADI 2026

1 Svizzera 9 Qualificata alle semifinali come prima

2 Canada 7 Qualificato alle semifinali come secondo

3 Norvegia 5 Qualificata alle semifinali come terza

4 Gran Bretagna 5 Qualificata alle semifinali come quarta

5 Stati Uniti 4

6 Italia 4

7 Germania 4

8 Cechia 3

9 Svezia 2

10 Cina 2