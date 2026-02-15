A che ora il bob domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 16 febbraio, programma, streaming

Domani, lunedì 16 febbraio, ci attenderà una giornata quanto mai intensa per quanto riguarda il programma del bob ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sulla pista intitolata ad Eugenio Monti a Cortina d’Ampezzo, infatti, vedremo l’assegnazione del titolo per quanto riguarda il monobob femminile e, non ultimo, vedremo le prime due manche dell’attesissima gara del boba 2 maschile.

Quale sarà il programma della giornata? Domani, lunedì 16 febbraio, si inizierà alle ore 10.00 con la prima manche della gara del bob a 2 maschile. Alle ore 11.57 i protagonisti torneranno in azione per la seconda manche che inizierà a darci un quadro più preciso sulla lotta alle medaglie. Alle ore 19.00, poi, sarà la volta della terza manche della gara di monobob femminile che sarà poi seguita, alle ore 21.06, dalla quarta e decisiva che assegnerà le medaglie.

Cosa dovremo attenderci da queste due gare? Iniziamo dal monobob femminile. Dopo le prime due discese che si disputeranno nella giornata odierna, si andrà a caccia del titolo con i Cinque Cerchi. Sulla carta la pretendenti sono numerose con tedesche e statunitensi che sembrano pronte per fare la voce grossa. Le italiane, invece, appaiono sullo sfondo. Nella gara di bob a 2 maschile, invece, tutto sembra portare verso l’ennesimo duello in salsa teutonica tra Francesco Friedrich e Johannes Lochner, con il nostro Patrick Baumgartner che sarà chiamato alla grande impresa per puntare al podio olimpico.

Come seguire gli eventi in tv? La prima manche del bob a 2 uomini non avrà copertura live ma sarà trasmessa in differita su Rai2. La seconda manche del bob a 2 maschile e le due ultime manche del monobob femminile, invece, saranno in diretta tv live su Rai2. In streaming si potranno seguire su Eurosport 2, Raiplay, Raiplay Sport, discovery+, DAZN, HBO Max per abbonati. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche.

A CHE ORA IL BOB DOMANI ALLE OLIMPIADI

Lunedì 16 febbraio

Ore 10.00 prima manche bob a 2 uomini

Ore 11.57 seconda manche bob a 2 uomini – Diretta tv su Rai2

Ore 19.00 terza manche monobob donne – Diretta tv su Rai2

Ore 21.06 quarta manche monobob donne – Diretta tv su RaisportHD

PROGRAMMA BOB: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: la seconda manche del bob a 2 sarà su Rai2. La terza manche del monobob sarà su Rai2, la quarta su RaiSportHD

Diretta streaming: Eurosport 2, Raiplay, Raiplay Sport, discovery+, DAZN, HBO Max

Diretta testuale: OA Sport