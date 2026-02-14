BobMilano Cortina 2026OlimpiadiSport Invernali
A che ora il bob domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 15 febbraio, programma, streaming
Si entra ufficialmente nel vivo del programma del bob per quanto riguarda i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Nella giornata di domani, domenica 15 febbraio, infatti, scatterà l’attesissima gara del monobob femminile. La pista di Cortina d’Ampezzo, intitolata ad Eugenio Monti, si prepara per regalarci grandi emozioni. Dopo le grandi vittorie dello slittino arriveranno soddisfazioni anche nel bob?
Quale sarà il programma della giornata per la gara di monobob? A partire da oggi, domenica 15 febbraio, si partirà con la gara che assegnerà le medaglie. La prima manche scatterà alle ore 10.00, quindi la seconda prenderà il via alle ore 11.50 Lunedì 16 febbraio vedremo la terza manche alle ore 19.00, quindi la quarta e decisiva scatterà alle ore 21.05.
Come si sono concluse le Olimpiadi precedenti? Nell’edizione di Pechino 2022 la medaglia d’oro nel monobob andò alla statunitense Kaillie Humphries davanti alla connazionale Elana Meyers Taylor ed alla canadese Christine de Bruin.
Come seguire gli eventi in tv? Le gare di monobob valevoli per i Giochi Olimpici di Milano Cortina si potranno seguire live ed in diretta su Rai2 e RaiSport HD (227 di Sky e 58 del digitale terrestre) in base alla programmazione. Non dovrebbe essere garantita la diretta live completa delle due manche. In streaming si potranno seguire su Raiplay, Raiplay Sport, discovery+, DAZN, HBO Max per abbonati. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche.
A CHE ORA IL MONOBOB DOMANI AI GIOCHI OLIMPICI
Domenica 15 febbraio
Ore 10.00 prima manche monobob donne
Ore 11.50 seconda manche monobob donne
PROGRAMMA MONOBOB: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING
Diretta tv: eventuali Rai2 o RaiSport HD in base alla programmazione
Diretta streaming: Raiplay, Raiplay Sport, discovery+, DAZN, HBO Max per abbonati.
Diretta testuale: OA Sport