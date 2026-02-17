A che ora gioca l’Italia oggi nel curling, Olimpiadi 2026: programma 17 febbraio, avversarie, tv, streaming

Oggi martedì 17 febbraio si entra nelle fasi calde dei round robin nei tornei di curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, si intensifica la lotta per la qualificazione alle semifinali, riservate alle prime quattro classificate di questo turno a girone unico aperto a dieci squadre. L’Italia sarà grande protagonista e ci si giocherà tantissimo con la formazione maschile, mentre le donne proveranno a dare una svolta per l’onore di fronte al proprio pubblico.

Joel Retornaz e compagni scenderanno sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo alle ore 19.05 per fronteggiare gli USA in un fondamentale scontro diretto: il quartetto tricolore è obbligato a vincere per continuare a inseguire concretamente l’accesso alla zona medaglie, una battuta d’arresto complicherebbe terribilmente la rincorsa dopo la sconfitta rimediata ieri pomeriggio contro la Cina in maniera inattesa. Stefania Constantini e compagni, invece, se la dovranno vedere con il Giappone alle ore 14.05, ma ormai non ci sono più obiettivi di semifinale e si spera di regalarsi quantomeno un sorriso.

A CHE ORA GIOCA L’ITALIA DEL CURLING OGGI ALLE OLIMPIADI

Martedì 17 febbraio

Ore 14.05 Femminile: Italia vs Giappone a Cortina d’Ampezzo (Italia) – Diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport)

Ore 19.05 Maschile: Italia vs USA a Cortina d’Ampezzo (Italia) – Diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport)

PROGRAMMA CURLING: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport).

Diretta streaming: Rai Play, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport); Discovery Plus, HBO Max.

Diretta testuale: OA Sport.