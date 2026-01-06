WTA Auckland 2026, Eala e Svitolina approdano agli ottavi di finale

La terza giornata del torneo WTA di Auckland propone un fitto programma di incontri destinato a completare il primo turno. Inizio convincente per Elina Svitolina, prima favorita del tabellone, che accede di slancio agli ottavi di finale. Esordio con rimonta per la filippina Alexandra Eala.

Travolgente esordio nel torneo per Elina Svitolina. L’ucraina, testa di serie numero uno, liquida la francese Varvara Gracheva 6-3 6-1 in un’ora e diciassette minuti. Alexandra Eala, testa di serie numero quattro, rimonta la veterana croata Donna Vekic 4-6 6-4 6-4 in due ore e trentotto minuti. La wild card britannica Katie Boulter supera la qualificata ucraina Yulia Starodubtseva 6-3 6-3 in un’ora e trentatré minuti.

Sonaj Kartal firma la prima sorpresa di giornata. La tennista britannica doma l’indonesiana Janice Tjen, testa di serie numero sei, 6-1 6-7(4) 6-3 in due ore e ventisei minuti. In quello che rappresentava il match più atteso di giornata la polacca Magda Linette elimina l’eterna Venus Williams 6-4 4-6 6-2 in due ore e tredici minuti. La tedesca Ella Seidel, numero 84 del ranking, travolge la wild card australiana Monique Barry 6-2 6-1 in un’ora e tre minuti di gioco.

Buona la prima per Elisabetta Cocciaretto che, al debutto stagionale, supera l’americana Alycia Parks 6-2 7-5 in un’ora e trentatré minuti e sfiderà negli ottavi di finale la giocatrice polacca, testa di serie numero 5. La croata Petra Marcinko piega la colombiana Camila Osorio 6-4 0-6 7-6(2) in due ore e tredici minuti.