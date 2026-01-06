ATP Hong Kong 2026, Sonego parte bene e supera all’esordio Sakamoto

Buona la prima nel nuovo anno per Lorenzo Sonego. Il tennista piemontese ha superato all’esordio nell’ATP 250 di Hong Kong il giapponese Rei Sakamoto, numero 200 della classifica mondiale, in due set con il punteggio di 6-2 7-6 (4) dopo un’ora e quarantacinque minuti di gioco. Un match che è diventato complicato inaspettatamente sul finire del secondo set per l’azzurro, che ha comunque poi fatto suo il tie-break. Nel prossimo turno Sonego, quinta testa di serie, se la vedrà con il vincente del match tra il cinese Shang e l’argentino Comesana.

Un buon rendimento al servizio per l’azzurro, che ha chiuso con 4 ace, il 77% di punti vinti con la prima ed il 63% con la seconda. Sakamoto ha sbagliato molto, commettendo ben 39 errori non forzati contro i 24 di Sonego. Per il giapponese alla fine ci sono stati più vincenti, 22, contro i 20 messi a segno a dall’azzurro.

Sonego ha subito una palla break in avvio di match, ma Sakamato riesce ad annullarla con un bel dritto. Il break è comunque nell’aria ed arriva nel terzo gioco, con il giapponese che stavolta viene tradito dal dritto. Sonego non concede nulla nei propri turni al servizio e nel settimo game si procura una palla per il doppio break di vantaggio. Il piemontese la sfrutta subito, complice l’errore di Sakamoto, andando così a prendersi il primo set per 6-2.

Anche il secondo set comincia bene per l’azzurro, che riesce a strappare il servizio all’avversario nel terzo game. Sembra un match in pieno controllo per Sonego, che ha un’ulteriore palla break nel settimo gioco, ma Sakamoto riesce ad annullarla. Improvvisamente, però, Sonego ha un blackout e nel game successivo finisce per concede due palle del controbreak e sulla seconda il giapponese trova un’insperata parità sul 4-4. Il set si è complicato per Sonego, che si trova sotto per due volte sul 5-4 e 6-5, ma riesce ad arrivare al tie-break. Il piemontese torna a comandare gli scambi e va a chiudere sul 7-4, centrando la prima vittoria dell’anno.