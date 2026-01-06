United Cup 2026, programma di domani (7 gennaio): orari, tv, programma, streaming

Mercoledì 7 gennaio andrà in scena la sesta giornata della United Cup 2026, prestigiosa competizione a squadre di tennis tra nazioni, in programma tra Sydney e Perth (Australia). Il calendario prevede la sfida di chiusura della fase a gironi, col confronto tra Polonia e Paesi Bassi e i primi due quarti di finale.

Alla Ken Rosewall Arena la formazione polacca guidata da Hubi Hurkacz e da Iga Swiatek affronterà gli olandesi con Tallon Griekspoor punta di diamante. I favori del pronostico sono tutti per Hurkacz e Swiatek, che potrebbero far calare il sipario prima di dover scendere in campo nel doppio misto. Vedremo se i tulipani sapranno ribaltare il pronostico.

Per quanto concerne i due quarti, gli USA giocheranno alla RAC Arena contro la Grecia dell’accoppiata Stefanos Tsitsipas-Maria Sakkari. Sarà interessante capire se Taylor Fritz riuscirà a gestire i problemi al ginocchio con cui si trova a convivere da qualche tempo o se questi andranno a condizionare l’esito della sfida. Nell’altro incrocio, la Svizzera, che ha sorpreso tutti nel Gruppo C (Italia compresa), sfiderà l’Argentina (seconda del Gruppo A).

La sesta giornata della United Cup 2026 sarà trasmessa in diretta TV su SuperTennis HD e disponibile in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e Tennis TV. OA Sport garantirà aggiornamenti, cronache e approfondimenti su tutti gli incontri.

UNITED CUP 2026

Mercoledì 7 gennaio 2026

7 gennaio 00.30 Sydney (Ken Rosewall Arena) Gruppo F Polonia-Paesi Bassi

7 gennaio 03.00 Perth (RAC Arena) Quarto di finale 1: USA-Grecia

7 gennaio 10.00 Perth (RAC Arena) Quarto di finale 2: Svizzera-Argentina

PROGRAMMA UNITED CUP 2026: COME GUARDARLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD.

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTenniX e Tennis Tv