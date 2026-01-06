United Cup 2026, Jasmine Paolini liquida Leolia Jeanjean in due set

L’Italia pareggia i conti nel tie contro la Francia valido per il Gruppo C della United Cup 2026 di tennis: azzurri e transalpini sono ormai eliminati, ma si lotta quantomeno per evitare l’ultimo posto nel girone. Alla RAC Arena di Perth nel singolare femminile Jasmine Paolini liquida la transalpina Leolia Jeanjean per 6-2 6-3 in un’ora e 22 minuti e firma l’1-1. A decidere la sfida sarà dunque il doppio misto.

Nel primo set l’azzurra non sfrutta due palle break in avvio e poi ne deve annullare quattro nel secondo game. Dall’1-2, però, Paolini si rivela implacabile in battuta, concedendo appena tre punti all’avversaria in altrettanti turni al servizio, riuscendo invece ad ottenere il break ai vantaggi sia nel quinto che nel settimo game. L’epilogo, dunque, arriva sul 6-2 dopo 41 minuti.

Nella seconda frazione l’azzurra porta a 7 il numero di game consecutivi vinti dall’1-2 del primo parziale, centrando il break in apertura, ancora ai vantaggi, per poi allungare sul 2-0. Nel settimo game Paolini centra un secondo break di margine e va a servire per l’incontro sul 5-2, ma sul 40-15 si blocca, mancando due match point e cedendo poi il servizio. L’azzurra non si abbatte, e nel nono game strappa ancora la battuta all’avversaria, incamerando il successo per 6-3, ancora in 41 minuti.

Le statistiche premiano nettamente l’azzurra, che vince 68 punti contro i 49 dell’avversaria, sfruttando 5 delle 16 palle break avute a disposizione ed annullandone 4 delle 5 concesse alla francese. Paolini fa meglio di Jeanjean, in termini di resa, sia con la prima di servizio, 76%-60%, sia con la seconda, 52%-30%.