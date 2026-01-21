WEC, Phil Hanson nuovo pilota ufficiale Ferrari

Phil Hanson è stato confermato come nuovo pilota ufficiale Ferrari a partire da questa stagione. Il britannico diventa un alfiere della Rossa dopo aver vinto l’ultima edizione della 24h Le Mans con la 499P n. 83 AF Corse insieme a Yifei Ye ed a Robert Kubica.

L’inglese ha guidato nel 2025 per la prima volta una Ferrari dopo una breve esperienza con la Porsche 963 privata schierata dal team JOTA. Precedentemente il nativo di Londra si era impegnato in LMP2 imponendosi a Le Mans, nel FIA World Endurance Championship e nell’European Le Mans Series con i colori di United Autosports.

Il nuovo portacolori del marchio di Maranello ha affermato: “Sono immensamente orgoglioso di entrare a far parte della Ferrari come pilota ufficiale e di continuare il mio percorso nel FIA WEC. Ammiro la Ferrari sin da quando ero bambino, ma è stato solo lavorando insieme al Cavallino Rampante nel 2025 che ho imparato ad apprezzare la sua incessante ricerca della vittoria. Sono onorato di poter continuare a costruire questo percorso basandoci sul successo ottenuto nella scorsa stagione, ma soprattutto di entrare a far parte della famiglia del Cavallino Rampante”.

Non conosciamo ancora i programmi 2026 di Hanson che potrebbe tornare con la Ferrari n. 83 nella prossima edizione del Mondiale accanto al già confermato Yifei Ye. Quest’ultimo era l’unico volto di Ferrari nell’equipaggio di AF Corse durante il FIA WEC 2025.

Il costruttore italiano inizierà questo fine settimana a Daytona la stagione agonistica con la tradizionale Rolex 24. In Florida è atteso il debutto dell’inedita 296 GT3 EVO, in azione nella selettiva GTD PRO e nella competitiva GTD.

Oltre ad Alessandro Pier Guidi, Alessio Rovera, Miguel Molina, Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen e James Calado ci sarà anche Tommaso Mosca, italiano recentemente annunciato come pilota ufficiale per la stagione 2026. Quest’ultimo ha corso nei vari campionati GT nel 2025 distinguendosi nell’International GT Open e nel GT World Challenge Europe Powered by AWS.