WEC, Victor Martins al debutto con Alpine

Victor Martins è stato nominato come ultimo pilota di Alpine per il prossimo Mondiale Endurance. Il francese si prepara per il debutto nel mondo dei prototipi dopo una breve parentesi in FIA F2 e soprattutto il titolo in FIA F3.

Il nativo di Quincy-sous-Sénart prende il posto di Mick Schumacher che nel 2026 sarà impegnato a tempo pieno nella NTT IndyCar Series. Il 24enne è la seconda novità di Alpine dopo l’ingaggio di Antonio Felix Da Costa, portoghese che ha sostituito Paul-Loup Chatin.

Confermati invece tutti gli altri: Frédéric Makowiecki e Jules Gounon sono infatti attesi nuovamente in azione per tutte le prove del campionato insieme a Charles Milesi ed a Ferdinand Habsburg.

Resta ora solamente da capire chi guiderà la Ferrari 499P n. 83 di AF Corse oltre a Yifei Ye. La squadra italiana completerà l’entry list per la stagione 2026 che vedrà in totale 35 vetture in pista, 17 nella classe regina (1 in meno rispetto al 2025).