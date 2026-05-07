WEC, Ferrari n. 50 in vetta nella FP1 della 6h Spa

Ferrari apre le danze a Spa-Francorchamps con il giro veloce nella prima sessione di prove libere. Il marchio di Maranello si distingue con la 499P n. 50 di Antonio Fuoco, abile a regolare di oltre cinque decimi l’Aston Martin n. 009 di Alex Riberas.

Fred Mako e Robert Kubica seguono nell’ordine con l’Alpine n. 36 e la Ferrari n. 83 AF Corse. Il francese ed il polacco si sono imposti nei confronti della seconda Alpine (n. 35) e la BMW n. 20 dei padroni di casa di WRT.

La prima parte della graduatoria è stata completata dalla BMW n. 15 dei padroni di casa di WRT davanti all’Aston n. 007, la Peugeot n. 94 e la Ferrari n. 51. Più distanti, per ora, le due Cadillac Hertz Team JOTA.

In GFT controlla la scena la Chevy Corvette n. 34 TF Sport di Charlie Eastwood davanti alla Ferrari n. 21 AF Corse di Alessio Rovera. Da segnalare nella classe citata un problema per la Porsche n. 92 Manthey, in difficoltà in curva 13 nel finale con Yasser Shahin al volante.