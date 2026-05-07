WEC, 6h Spa: Alpine chiude la giornata in vetta con il miglior tempo nella FP2

Come accaduto a Imola, Alpine risponde a Ferrari siglando il miglior tempo assoluto nella seconda sessione di prove libere del FIA World Endurance Championship. Jules Gounon precede Charles Milesi, l’Alpine n. 36 e la gemella n. 35 hanno battuto la BMW n. 20 e l’Aston Martin n. 009, rispettivamente affidate a Sheldon van der Linde e Alex Riberas.

La BMW n. 15 segue nell’ordine davanti alla Ferrari n. 50, in vetta in mattinata grazie ad Antonio Fuoco. La coppia ha regolato la Peugeot n. 94, l’Aston Martin n. 007, la Ferrari n. 83 AF Corse e la Toyota n. 7.

Due red flag hanno segnato il turno: una per detriti in curva 1 e 5 ed una per un problema all’ultima chicane per la Lexus RC F GT3 n. 78 Akkodis del padrone di casa Tom van Rompuy.

In GT la prima giornata del weekend premia l’Aston Martin n. 23 Heart of Racing di Eduardo Barrichello. Secondo posto per Charlie Eastwood (TF Sport Chevrolet n. 34), abile a precedere Lin Hodenius (Iron Lynx Mercedes n. 79) e Simon Mann (VISTA AF Corse Ferrari n. 21).

Domani l’ultima sessione di prove libere e poi le qualifiche. Ricordiamo che la competizione è prevista alle 14.00 di sabato, live su Sky Sport ed anche su Discovery + perfettamente come accaduto in quel di Imola.