WEC, McLaren si prepara per il 2027. Mikkel Jensen è il primo pilota svelato

In attesa della presentazione della nuova monoposto di F1 e di quella che correrà nella NTT IndyCar Series, McLaren guarda al futuro svelando il primo pilota che correrà con il costruttore britannico nel FIA World Endurance Championship 2027.

Il brand inglese si impegnerà nella serie all’interno della classe regina dal 2027 con una propria LMDh. L’inedita vettura si eregerà su un telaio Dallara, la presentazione del veicolo è avvenuta a Le Mans lo scorso giugno.

Come vi avevamo annunciato sei mesi fa, United Autosports gestirà in pista le McLaren. La squadra è direttamente legata al brand inglese: il CEO del costruttore Zak Brown è infatti il co-proprietario della realtà anglo-americana che negli ultimi due anni ha gareggiato nel FIA WEC in LMGT3 con due McLaren 720S GT3 EVO.

Il primo pilota svelato per il programma 2027 è Mikkel Jensen, reduce da una significativa parentesi con Peugeot in Hypercar. L’ex campione dell’European Le Mans Series (LMP3) e IMSA WeatherTech SportsCar Championship (LMP2) sarà impiegato nel programma di sviluppo verso la prima gara della prossima stagione. Il 31enne è già al lavoro con United Autosports e nelle prossime due settimane sarà regolarmente in azione nella 24h Daytona all’interno della categoria LMP2.

McLaren non ha mai corso nella classe regina dei prototipi nell’attuale Mondiale Endurance. Ricordiamo però il leggendario successo a Le Mans nel 1995, prestazione ottenuta con Yannick Dalmas/JJ Lehto/Massanori Sekiya.