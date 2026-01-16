WEC, Ford Racing svela i primi piloti Hypercar

In occasione della presentazione della nuova Red Bull e della Racing Bulls, Ford Racing ha annunciato i piloti Hypercar che correranno nel FIA World Endurance Championship e nella 24h Le Mans 2027.

Dopo aver chiuso l’esperienza in F1, Logan Sargeant si prepara per una nuova sfida. L’americano, in azione nel 2025 in alcune prove dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship in LMP2, guiderà sicuramente con Sebastian Priaulx e Mike Rockenfeller.

Il primo, figlio del pluricampione del mondo turismo Andy Priaulx, è stato promosso da Ford Racing dopo i risultati ottenuti in IMSA in GTD PRO. Stessa storia per il tedesco, ex campione DTM e precedentemente alfiere di Audi Sport.

Dan Sayers, responsabile del programma, ha dichiarato: “Seb è un talento puro e naturale, mentre Rocky è il veterano che ha visto tutto e vinto tutto. A loro si unisce Logan Sargeant, avere un americano di nuovo su una Ford a Le Mans è una cosa giusta. È un omaggio a giganti come Dan Gurney e A.J. Foyt, che nel 1967”.

Ai margini dell’annuncio dei tre piloti, Ford Racing ha confermato che la nuova LMDh sarà caratterizzata da un motore V8 aspirato da 5,4 litri. Il prototipo avrà invece un telaio ORECA, scelta effettuata negli ultimi anni anche da Alpine e Acura.