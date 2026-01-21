Volley femminile, Gabi resta a Conegliano: ufficiale il rinnovo del contratto

La Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano blinda una delle stelle più luminose del panorama mondiale: Gabriela “Gabi” Guimarães ha ufficialmente rinnovato il proprio contratto con il club veneto per tre stagioni, estendendo il legame fino al 2028-2029. Un’operazione di grande peso che conferma le ambizioni del club campione d’Italia ed Europa.

La schiacciatrice brasiliana, classe 1994 e capitana della nazionale verdeoro, continuerà dunque a vestire la maglia delle Pantere dopo l’approdo a Conegliano nel 2024. Il prolungamento rappresenta un segnale di continuità tecnica e progettuale per una società che punta a rimanere stabilmente al vertice del volley femminile internazionale.

Alla base della decisione di Gabi c’è la piena sintonia con l’ambiente coneglianese. “Restare a Conegliano per me è la scelta giusta, ho trovato una situazione ideale, più vivo la routine quotidiana e più apprezzo l’ambiente e lo stile di vita di questo territorio e di questo club. Stare qui nei prossimi anni significa avere la certezza di essere al fianco delle migliori atlete del mondo, con uno staff tecnico estremamente qualificato, in una realtà di alto livello in cui mi sento a mio agio e davvero valorizzata. Questo per me è fondamentale per esprimermi e dare il massimo in campo, per perseguire il livello di eccellenza che cerco nella mia prestazione. È una grande felicità per me restare qui alla Prosecco DOC Imoco dove so di poter contare sul costante calore di tifosi così appassionati, su sponsor così coinvolti e nel contempo poter godere di uno stile di vita sereno, proprio come piace a me. So che qui a Conegliano avrò tutte le condizioni per continuare a inseguire la conquista di trofei e crescere nel miglior modo possibile, sia come persona che come atleta. Sono felice e convinta della mia scelta, molto motivata a indossare questa maglia per altre stagioni dove con le mie splendide compagne, le pantere, andremo a caccia di vittorie“, le parole della giocatrice.

Grande entusiasmo anche da parte della dirigenza. Il co-presidente Pietro Maschio ha definito Gabi una delle migliori giocatrici al mondo, evidenziando come il suo rinnovo sia un risultato tutt’altro che scontato, viste le numerose richieste provenienti dai top club internazionali. Trattenere una campionessa di questo calibro è considerato un ulteriore passo nella costruzione di un progetto sportivo solido e vincente.

Il prolungamento di Gabi si inserisce in una strategia ben precisa: Conegliano ha già confermato altre colonne della squadra, come Isabelle Haak, e lo staff tecnico guidato da Daniele Santarelli, puntando sulla continuità per affrontare le prossime stagioni ai massimi livelli.