Gabi fa la differenza: Conegliano vince il duello d’alta quota della 18ma di A1 con Novara

C’è chi ha Gabi e chi no e, in gran parte delle occasioni, questo aspetto fa la differenza. E’ il caso dell’incontro clou della 18ª giornata di Serie A1 femminile dove è la Prosecco Doc Imoco Conegliano a prendersi la scena, superando 3-1 la Igor Gorgonzola Novara al termine di una sfida intensa, spettacolare e ricca di contenuti tecnici. Al Palaverde va in scena una partita degna dell’etichetta di big match, con continui cambi di inerzia, lunghi scambi e momenti di altissima qualità. Conegliano conferma la propria solidità e la capacità di crescere alla distanza, reagendo al set iniziale perso e imponendo progressivamente ritmo, fisicità e profondità di gioco. Novara, aggressiva e coraggiosa, resta a lungo in partita e sfiora il tie-break, ma nei momenti decisivi emergono l’esperienza e la lucidità delle campionesse d’Italia, guidate da una Gabi in certi frangenti impressionante, capaci di gestire la pressione e di colpire con precisione quando il margine di errore si azzera.

Il primo set corre sul filo dell’equilibrio e viene deciso nel finale dalle piemontesi. Conegliano prova a fare ritmo in avvio affidandosi a Sillah e Chirichella, ma Novara resta sempre in scia grazie alla continuità offensiva di Tolok (5 punti nel set) e Herbots. Le due squadre procedono a braccetto fino al 20-20, poi è Novara a trovare il break decisivo sfruttando maggiore incisività in attacco e una fase muro-difesa più efficace: arrivano due punti di Tolok e uno di Bonifacio. Conegliano annulla un set point, ma l’errore al servizio di Sillah regala alle ospiti il 25-23 a chiusura di un parziale intenso e combattuto.

Nel secondo set Conegliano prende subito il controllo del gioco e non lo molla più. L’avvio è travolgente: pressione costante al servizio e grande efficacia in contrattacco portano rapidamente le venete sull’8-2 e poi sul 16-8, mettendo in seria difficoltà la Igor Gorgonzola Novara. Conegliano scava il solco grazie a un parziale dominato in battuta (13 break point nel set) e a un attacco molto fluido, con Haak, Gabi e Fahr protagoniste. Novara fatica in ricezione e non riesce a trovare continuità offensiva, scivolando fino al 21-11. Il finale è in controllo totale per Conegliano che chiude senza sbavature 25-13, ristabilendo la parità nel conto dei set e cambiando nettamente l’inerzia della gara.

Nel terzo set la squadra di casa guadagna terreno progressivamente. Novara resta in scia fino all’8-7, affidandosi soprattutto ai colpi di Tolok e Herbots, ma Conegliano alza il livello nella fase centrale del parziale. Le venete trovano continuità con Haak, efficace sia in attacco che in contrattacco, e con Gabi, implacabile in attacco e attentissima nei fondamentali di seconda linea, mentre il servizio inizia a produrre break pesanti. Dal 16-13 l’inerzia è tutta per le padrone di casa, che allungano sul 21-15 sfruttando maggiore precisione offensiva e una migliore gestione degli scambi. Novara prova a rientrare con qualche cambio, ma Conegliano non concede spazi e chiude con autorità 25-18, portandosi avanti nel conto dei set.

Il quarto set è un autentico braccio di ferro, lungo e ad altissima tensione. Novara parte meglio e resta avanti nella prima metà del parziale (8-10 e 16-17), spinta soprattutto dai colpi di Tolok. Novara sembra potersi scrollare di dosso le avversarie nella parte finale del set. Le piemontesi si portano sul 23-20, hanno nelle mani anche la palla del 24-20 ma il muro di Chirichella rivitalizza le padrone di casa. Conegliano pareggia a quota 23 ma Novara ha tre set ball e li annulla tutti, guarda cso, Gabi che poi regala anche il primo match balla alle venete che subiscono l’attacco di Herbots e, al secondo tentativo, chiudono con Haak con il punteggio di 29-27.

In casa Conegliano 25 i punti di Gabi, 24 di Haak, 12 di Sillah e 11 a testa per Chirichella e Fahr. Per Novara invece 31 i punti di Tolok, 12 per Herbots, 7 di Bonifacio e 6 di Ishikawa.