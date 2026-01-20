Scandicci risponde a Conegliano, Antropova incisa. Degradi show, che scossone in zona salvezza

Scandicci continua a inseguire Conegliano da vicino grazie alla vittoria per 3-0 ottenuta sul campo di Bergamo nella 21ma giornata della Serie A1 di volley femminile, mantenendosi a tre punti di distacco dalle Campionesse d’Europa (vittoriose su Vallefoglia per 3-0). Le Campionesse del Mondo si sono imposte in maniera nitida sul campo delle orobiche, trascinate dalla bomber Ekaterina Antropova (14 punti), dalle schiacciatrici Caterina Bosetti (6) e Sarah Franklin (7), dalle centrali Camilla Weitzel (9) ed Emma Graziani (8). Tra le padrone di casa le migliori sono state Ailama Cese Montalvo (9), Kendall Kipp (8) e Linda Manfredini (9).

San Giovanni in Marignano ha dato uno scossone di enorme impatto nella zona retrocessione: le romagnole hanno battuto Firenze per 3-0 di fronte al proprio pubblico, hanno infilato la seconda vittoria consecutiva e si sono portate al terzultimo posto, a tre lunghezze di distacco da Cuneo. Festa grande per il sestetto trascinato da Alice Nardo (12 punti), Elizaveta Kochurina (12), Edinara Brancher (11) e Yushan Zhang (10) contro Jolien Knollema (13), Nausica Acciarri (13) e compagne. San Giovanni ha agganciato Monviso, che ha vinto al tie-break sul campo di Busto Arsizio: Anna Davyskiba (25 punti) e Anna Dodson (16) hanno fatto la differenza.

Novara è tornata al successo dopo due sconfitte consecutive, regolando il fanalino di coda Perugia per 3-0 e confermandosi al quinto posto in graduatoria grazie alle prove impattanti delle attaccanti Mayu Ishikawa (14 punti), Tatiana Tolok (11) e della centrale Federica Squarcini (10) contro Beatrice Gardini (12) e compagne. Chieri si conferma in quarta piazza a due punti di distacco da Milano (vittoriosa per 3-0 contro Cuneo) dopo il successo per 3-1 sul campo di Macerata: Alice Degradi (23 punti) e Stella Nervini (19) in cattedra insieme ad Anett Németh (23).

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio vs Wash4green Monviso Volley 2-3 (25-17; 26-28; 25-22; 19-25; 11-15)

Cbf Balducci Hr Macerata vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 1-3 (26-24; 22-25; 23-25; 23-25)

Igor Gorgonzola Novara vs Bartoccini-Mc Restauri Perugia 3-0 (25-17; 25-13; 25-20)

Omag-Mt San Giovanni in Marignano vs Il Bisonte Firenze 3-0 (25-21; 25-19; 25-18)

Numia Vero Volley Milano vs Honda Cuneo Granda Volley 3-0 (25-16; 25-17; 29-27)

Bergamo vs Savino Del Bene Scandicci 0-3 (18-25; 23-25; 13-25)

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia vs Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano 0-3 (22-25; 19-25; 23-25)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Conegliano 57 punti, Scandicci 54, Milano 49, Chieri 47, Novara 43, Vallefoglia 34, Firenze 24, Busto Arsizio 24, Bergamo 22, Macerata 21, Cuneo 20, San Giovanni in Marignano 17, Monviso 17, Perugia 12.