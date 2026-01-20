Conegliano mostra i muscoli con Vallefoglia, Fahr e Chirichella granitiche in Serie A1

Conegliano ha sconfitto Vallefoglia per 3-0 (25-22; 25-19; 25-23) nel match valido per la 21ma giornata della Serie A1 di volley femminile, infilando così la ventesima vittoria in campionato e confermandosi al comando della classifica generale con tre punti di vantaggio su Scandicci alla vigilia del fine settimana riservato alla Final Four della Coppa Italia. Le marchigiane, invece, sono incappate nel secondo stop consecutivo dopo aver infilato sette affermazioni di fila e ormai sono proiettate verso il sesto posto finale in regular season.

Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno preso il largo nel primo set (18-14), ma hanno subito una rimonta da parte delle padrone di casa (19-19) e sono state chiamate a un intenso rush conclusivo. Il secondo parziale sembrava a senso unico (16-10), ma le verdi lo hanno rianimato (17-19) prima di crollare nuovamente sotto l’impulso delle Campionesse d’Europa. La corazzata veneta ha rimontato dallo 0-4 nella terza frazione, rivelatasi equilibrata fino al 22-22, poi le Pantere hanno sfoderato il loro tasso tecnico e hanno chiuso i conti.

L’opposto svedese Isabelle Haak (18 punti) e la schiacciatrice cinese Zhu Ting (15) hanno trascinato le Campionesse d’Italia sotto la regia della polacca Joanna Wolosz, prova positiva anche delle centrali Cristina Chirichella (8 punti, 4 muri) e Sarah Fahr (9 punti, 4 muri), sei marcature per il martello brasiliano Gabi. Tra le fila di Vallefoglia si sono distinte le attaccanti Erblira Bici (18), Loveth Omoruyi (11) e Adelina Ungureanu (8).