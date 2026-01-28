Volley femminile, Chieri strapazza il Bielsko Biala a domicilio. Nervini e Alberti in spolvero in CEV Cup

Chieri ha offerto una prestazione maiuscola nell’andata dei playoff della CEV Cup di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza: nel turno che precede i quarti di finale (dove entreranno in gioco le retrocesse dalla Champions League), le piemontesi hanno mostrato i muscoli in trasferta e hanno impartito una severa lezione alle temibilissime polacche del BKS Bostik Bielsko-Biala davanti ai 1400 spettatori della Hala Widowiskowo Sportowa, imponendosi per 3-0 (25-13; 25-21; 25-22).

Le ragazze di coach Nicola Negro, reduci dalla semifinale di Coppa Italia persa al tie-break contro Scandicci, hanno dominato il primo set e sono poi state decisamente più incisive nei roventi bracci di ferro che hanno animato le parti conclusivi del secondo e del terzo parziale. La Reale Mutua Fenera ha chiuso i conti in 69 minuti di gioco e ha messo una seria ipoteca sul passaggio del turno: basterà conquistare due set nel match di ritorno in casa per proseguire l’avventura continentale, in caso di ko per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio.

Le schiacciatrici Laura Kunzler (15 punti, 2 ace, 2 muri, 58% in attacco) e Stella Nervini (10 punti, 48% in fase offensiva) hanno fatto la differenza sotto la regia di Sarah Van Aalen. Concesso un po’ di riposo alla bomber Anett Németh, sostituita per l’occasione da Elles Dambrink (7), mentre al centro si sono distinte Anastasia Cekulaev (9 punti, 3 muri) e Sara Alberti (8 punti, 4 muri), il libero Ilaria Spirito ha chiuso con il 67% in ricezione. Tra le padrone di casa le migliori sono state Aleksandra Gryka (10) e Reka Bozoki-Szedmak (9).