Volley, presentata la Nations League: l’Italia debutta in Canada, annunciate tappe e gironi

L’Italia sarà in prima linea nella Nations League 2026 di volley maschile, la massima competizione internazionale itinerante che ci terrà compagnia durante l’estate e di cui le azzurre hanno vinto le ultime due edizioni (prima delle apoteosi alle Olimpiadi di Parigi 2024 e dei Mondiali 2025). I ragazzi del CT Fefé De Giorgi esordiranno nella settimana del 10-14 giugno a Ottawa, in un girone che comprende Canada, Germania, USA, Turchia e Francia.

La nostra Nazionale si trasferirà poi a Lubiana (24-28 giugno) in un raggruppamento con Slovenia, Canada, Bulgaria, Ucraina e Brasile. La chiusura della fase preliminare è prevista a Kansai nella settimana 15-19 luglio nella Pool con Giappone, Canada, Argentina, Belgio e Cuba. Ogni squadra giocherà quattro partite per ogni week, dunque non affronterà tutte le altre compagini della Pool.

Le avversarie da affrontare e le date delle singole partite verranno comunicate prossimamente. La Final Eight andrà in scena a Ningbo: vi prenderanno parte la Cina in qualità di Paese organizzatore e le migliori sette classificate della fase a gironi. Di seguito il quadro dettagliato dei gironi della Nations League 2026 di volley maschile

CALENDARIO NATIONS LEAGUE VOLLEY 2026

WEEK 1 (10-14 giugno)

Ottawa, Canada: Canada, Germania, Italia, Stati Uniti, Turchia, Francia.

Brasilia, Brasile: Brasile, Argentina, Bulgaria, Serbia, Belgio, Iran.

Linyi, Cina: Cina, Cuba, Slovenia, Ucraina, Polonia, Giappone.

WEEK 2 (24-28 giugno)

Orléans, Francia: Francia, Stati Uniti, Serbia, Giappone, Iran, Cuba.

Gliwice, Polonia: Polonia, Argentina, Germania, Belgio, Turchia, Cina.

Lubiana, Slovenia: Slovenia, Italia, Canada, Bulgaria, Ucraina, Brasile.

WEEK 3 (15-19 luglio)

Belgrado, Serbia: Serbia, Slovenia, Germania, Iran, Turchia, Ucraina.

Chicago, Stati Uniti: Stati Uniti, Francia, Brasile, Polonia, Cina, Bulgaria.

Kansai, Giappone: Giappone, Italia, Canada, Argentina, Belgio, Cuba.

FINALI (29 luglio-2 agosto)

Ningbo, Cina