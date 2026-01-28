Scandicci regola l’Alba Blaj con il turnover e si giocherà il primo posto in Champions League. Nwakalor 10 muri!

Scandicci ha travolto l’Alba Blaj con uno schiacciante 3-0 (25-19; 25-19; 25-21) nell’incontro valido per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League di volley femminile. Le Campionesse del Mondo hanno rispettato il pronostico della vigilia in casa della compagine rumena e hanno così infilato la quarta vittoria nella massima competizione continentale, confermandosi al secondo posto nella Pool A (quattro successi, 12 punti) alle spalle del VakifBank Istanbul (quattro affermazioni e 12 punti, ma con una partita in meno all’attivo: stasera è prevista la trasferta nel campo del Volero Le Cannet).

Le toscane, reduci dalla sconfitta subita contro Conegliano nella finale di Coppa Italia, si giocheranno il primo posto nel raggruppamento in occasione dello scontro diretto in programma mercoledì 4 febbraio in casa della corazzata turca: servirà una vittoria in trasferta contro il sestetto di coach Giovanni Guidetti (probabilmente per 3-0 o 3-1) per chiudere il girone al comando. Soltanto la prima classificata accederà direttamente ai quarti di finale, mentre la seconda sarà chiamata a disputare i playoff che metteranno in palio gli ultimi tre pass per la fase a eliminazione diretta.

La partita odierna è stata a senso unico, come previsto alla vigilia: le ragazze di coach Marco Gaspari hanno preso il largo nelle battute iniziali dei tre set e hanno chiuso rapidamente i conti in appena 71 minuti di gioco. Ampio turnover tra le fila della Savino Del Bene: turno di riposo per la bomber Ekaterina Antropova, per la palleggiatrice Maja Ognjenovic, per la centrale Camilla Weitzel e per la schiacciatrice Caterina Bosetti.

A mettersi maggiormente in luce sono state la bomber Lindsey Ruddins (15 punti), la centrale Linda Nwakalor (addirittura 10 muri, per dodici punti complessivi), i martelli Sarah Franklin (10) e Avery Skinner (11) sotto la regia di Marta Bechis, 5 punti per la centrale Emma Graziani, il libero Brenda Castillo ha chiuso con l’83% in ricezione. Tra le fila dell’Alba Blaj la migliore è stata Drussyla Felix Costa (16).