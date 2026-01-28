Volley femminile, svelata la Nations League: l’Italia apre in Brasile, tre tappe prima della Final Eight

L’Italia sarà grande protagonista nella Nations League 2026 di volley femminile, la massima competizione internazionale itinerante che ci terrà compagnia durante l’estate e di cui le azzurre hanno vinto le ultime due edizioni (prima delle apoteosi alle Olimpiadi di Parigi 2024 e dei Mondiali 2025). Le ragazze del CT Julio Velasco esordiranno nella settimana del 3-7 giugno a Brasilia, in un girone che comprende le padrone di casa, la Turchia, l’Olanda, la Repubblica Dominicana e la Bulgaria.

La nostra Nazionale si trasferirà poi nelle Filippine (città da definire, dal 17 al 21 giugno) in un raggruppamento con Giappone, USA, Serbia, Repubblica Dominicana, Cechia. La chiusura della fase preliminare è prevista a Hong Kong nella settimana 8-12 luglio nella Pool con Cina, Ucraina, Canada, Belgio, Repubblica Dominicana. Ogni squadra giocherà quattro partite per ogni week, dunque non affronterà tutte le altre compagini della Pool.

Le avversarie da affrontare e le date delle singole partite verranno comunicate prossimamente. La Final Eight andrà in scena a Macao dal 22 al 26 luglio: vi prenderanno parte la Cina in qualità di Paese organizzatori e le migliori sette classificate della fase a gironi. Di seguito il quadro dettagliato dei gironi della Nations League 2026 di volley femminile

CALENDARIO NATIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE 2026

WEEK 1 (3-7 giugno)

Quebec City, Canada: Canada, Stati Uniti, Francia, Giappone, Ucraina, Germania.

Brasilia, Brasile: Brasile, Italia, Olanda, Turchia, Repubblica Dominicana, Bulgaria.

Nanchino, Cina: Cina, Serbia, Belgio, Polonia, Thailandia, Repubblica Ceca.

WEEK 2 (17-21 giugno)

Ankara, Turchia: Turchia, Brasile, Francia, Belgio, Germania, Cina.

TBD, Filippine: Giappone, Italia, Stati Uniti, Serbia, Repubblica Dominicana, Repubblica Ceca.

TBD, Thailandia: Thailandia, Ucraina, Bulgaria, Canada, Olanda, Polonia.

WEEK 3 (8-12 luglio)

Belgrado, Serbia: Serbia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Francia, Olanda, Germania.

Hong Kong, Cina: Cina, Italia, Ucraina, Canada, Belgio, Repubblica Dominicana.

Kansai, Giappone: Giappone, Turchia, Brasile, Stati Uniti, Polonia, Thailandia.

FINALI (22-26 luglio)