Valentino Rossi correrà tutte le gare del GT World Challenge 2026

Valentino Rossi correrà tutte le prove del GT World Challenge Europe Powered by AWS 2026. Come vi avevamo annunciato nelle scorse settimane, il ‘Dottore’ si prepara per un ritorno full-time nel più importante campionato continentale riservato alle vetture GT.

Il pilota BMW guiderà la M4 GT3 EVO n. 46 del Team WRT nelle cinque prove di durata e nelle sfide Sprint in compagnia del tedesco Max Hesse. Alla coppia si unirà il britannico Dan Harper per la 1000km del Paul Ricard, la 3h di Monza, la 3h del Nurburgring, la 3h di Portimao e la prestigiosa 24h di Spa-Francorchamps.

Hesse ed Harper hanno vinto la Michelin Endurance Cup dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship in GTD PRO nel 2025. I giovani piloti di BMW M Motorsport tornano a gareggiare a tempo pieno in Europa dopo una breve e vincente parentesi negli Stati Uniti d’America.

WRT svelerà nelle prossime settimane il programma completo, la compagine di Vincent Vosse ha primeggiato nell’ultima edizione della serie con Kelvin van der Linde e Charles Weerts (classifica Sprint ed Overall).

Rossi ha quindi definito il proprio calendario 2026 con un ritorno a tempo pieno nel GT World Challenge Europe. La serie SRO avrà nuovamente due gare in Italia: la già citata 3h di Monza e la tradizionale competizione Sprint a Misano Adriatico.

L’ex centauro inizierà il 2026 in Australia a Bathurst con la dodici ore valida per l’Intercontinetal GT Challenge. Resta invece da definire la possibile partecipazione alla 24h Le Mans, una competizione che la stella delle due ruote potrebbe disputare anche senza correre necessariamente le altre corse del FIA World Endurance Championship (classe LMGT3).