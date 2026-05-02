GTWC Europe, Porsche domina in qualifica a Brands Hatch. 8° Rossi

Porsche monopolizza la scena nelle qualifiche di Brands Hatch del GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. La 992 GT3-R EVO n. 80 di Ricardo Feller e Bastian Buus ha siglato entrambe le pole a disposizione, l’elvetico ed il danese si sono imposti nell’ordine in Q1 ed in Q2.

La prima sessione ha visto Feller precedere la Ferrari 296 GT3 EVO n. 50 di Arthur Leclerc e la BMW M4 GT3 EVO n. 30 Team WRT di Matisse Lismont, semplicemente superiore ai rivali nella specifica Silver Cup.

Ottavo crono per Valentino Rossi, protagonista della Q1 con la BMW n. 46 di WRT. Il ‘Dottore’ scatterà terzo nella seconda prova grazie all’ottimo lavoro del tedesco Max Hesse, sconfitto nella lotta contro il cronometro solamente dalla già citata Porsche n. 80 e dalla Mercedes AMG GT3 EVO n. 3 Verstappen Racing di Daniel Juncadella.

La migliore Ferrari nella Q2 è stata la n. 14 Emil Frey Racing del nostro Matteo Cairoli. Il comasco ha firmato il 13mo crono alle spalle della BMW n. 32 WRT del campione in carica Kelvin van der Linde.

Domani entrambe le competizioni nella mitica pista inglese, un format atipico rispetto al solito. Ricordiamo che le corse avranno una durata di sessanta minuti con cambio pilota obbligatorio a metà evento.