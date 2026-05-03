GTWC Europe, Buus/Feller dominano gara-2 con Porsche. 4° Rossi

Bastian Buus e Ricardo Feller, ritirati in race-1 dopo una splendida pole, vincono la seconda prova di Brands Hatch del GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. La Porsche 992 GT3-R EVO ha letteralmente dominato la scena concludendo davanti alle Mercedes di Daniel Juncadella/Chris Lulham e Lucas Auer/Maro Engel.

L’AMG GT3 EVO n. 3 Verstappen Racing e la n. 48 Winward Racing hanno battuto la BMW M4 GT3 EVO n. 46 Team WRT di Max Hesse e Valentino Rossi, abili a non lasciare spazio alla McLaren n. 59 di Garage 59 affidata a Marvin Kirchhöfer/Dean MacDonald.

Lionspeed GP ottiene il primo acuto nella classifica assoluta del GTWC Europe, mentre Feller torna ad imporsi dopo una lunga pausa che durava dalla race-2 di Zandvoort del 2023. L’auto n. 80 ha saputo prendersi una significativa rivincita dopo i problemi di race-1 ed il danno nell’opening round di Le Castellet dell’Endurance Cup.

Più indietro le Ferrari 296 GT3 EVO nella race-2 britannica, il marchio di Maranello lascia Brands Hatch con il significativo acuto durante la race-1 con Arthur Leclerc e Thomas Neubauer.

Prossima tappa del GTWC Europe a Monza per la seconda sfida Endurance della stagione. La Sprint Cup tornerà a luglio per l’abituale evento in Romagna nel Misano World Circuit Marco Simoncelli.