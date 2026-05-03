GTWC Europe, Arthur Leclerc e Thomas Neubauer vincono con Ferrari Gara-1 a Brands Hatch
Ferrari ed AF Corse vincono con Arthur Leclerc e Thomas Neubauer Gara-1 del GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup a Brands Hatch. La 296 GT3 EVO n. 50 si impone sulla concorrenza approfittando di una penalità dopo la bandiera a scacchi per la Mercedes AMG GT3 EVO n. 3 Verstappen Racing di Chris Lulham/Daniel Juncadella.
L’auto del team del pluricampione del mondo di F1, portata in azione da 2 Seas Motorsport, è stata limitata come tanti altri protagonisti dal mancato rispetto delle bandiere gialle, presenti alla penultima curva durante il periodo di soste obbligatorie per un problema all’Audi n. 99 Tresor Attempto Racing.
La Mercedes, penalizzata anche per un’infrazione ai box che apparentemente non ha inciso sul risultato finale, è quindi precipitata nella graduatoria assoluta insieme anche alla BMW M4 GT3 EVO n. 46 Team WRT di Valentino Rossi/Max Hesse.
Ferrari ottiene in ogni caso il primo acuto della stagione nella Gara-1 di Brands Hatch come accaduto lo scorso anno con Alessio Rovera/Vincent Abril. La Rossa n. 50, seconda in griglia con il fratello minore di Charles Leclerc, ha preceduto la Porsche 992 GT3-R n. 2 di Morris Schuring/Dorian Boccolacci e la BMW n. 32 Team WRT dei campioni in carica Charles Weerts/Kelvin van der Linde.
Oggi pomeriggio alle 16.30 italiane la seconda prova, sempre sulla durata dei sessanta minuti. Dalla pole scatterà la Porsche n. 80 Lionspeed GP del danese Bastian Buus, out durante la race-1 per un problema tecnico.