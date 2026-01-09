United Cup 2026, programma di domani (Svizzera-Belgio e Stati Uniti-Polonia): orari, tv, programma, streaming

La penultima giornata della seconda fase ad eliminazione diretta della United Cup 2026 di tennis andrà in scena domani, sabato 10 gennaio, quando si disputeranno entrambe le semifinali, in programma alla Ken Rosewall Arena di Sydney.

La prima semifinale tra Svizzera e Belgio inizierà alla mezzanotte italiana con il singolare femminile tra Belinda Bencic ed Elise Mertens, seguito dal singolare maschile tra Stan Wawrinka e Zizou Bergs, e dal doppio misto tra Belinda Bencic/Stan Wawrinka ed Elise Mertens/Zizou Bergs.

La seconda semifinale tra Stati Uniti e Polonia inizierà non prima delle ore 7.30 italiane con il singolare maschile tra Taylor Fritz ed Hubert Hurkacz, poi non prima delle ore 9.00 italiane si giocherà il singolare femminile tra Coco Gauff ed Iga Swiatek, seguito dal doppio misto tra Coco Gauff/Christian Harrison ed Iga Swiatek/Hubert Hurkacz.

La diretta tv della United Cup 2026 di tennis del 10 gennaio sarà fruibile in chiaro su SuperTennis HD (per la seconda semifinale la diretta inizierà al termine di Sinner-Alcaraz), mentre la diretta streaming di tutte le partite sarà disponibile su SuperTenniX e Tennis TV.

CALENDARIO UNITED CUP 10 GENNAIO 2026

Sydney – Ken Rosewall Arena

Prima semifinale: Svizzera-Belgio – Diretta tv su SuperTennis HD

Dalle ore 0.00 italiane: Belinda Bencic-Elise Mertens

A seguire: Stan Wawrinka-Zizou Bergs

A seguire: Belinda Bencic/Stan Wawrinka-Elise Mertens/Zizou Bergs

Sydney – Ken Rosewall Arena

Seconda semifinale: Stati Uniti-Polonia – Al termine di Sinner-Alcaraz diretta tv su SuperTennis HD

Non prima delle ore 7.30 italiane: Taylor Fritz-Hubert Hurkacz

Non prima delle ore 9.00 italiane: Coco Gauff-Iga Swiatek

A seguire: Coco Gauff/Christian Harrison-Iga Swiatek/Hubert Hurkacz

PROGRAMMA UNITED CUP 10 GENNAIO 2026: DOVE VEDERE IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD (per la seconda semifinale la diretta inizierà al termine di Sinner-Alcaraz).

Diretta streaming: SuperTenniX e Tennis TV.