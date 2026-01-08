United Cup 2026, Polonia e Australia si giocano la semifinale con gli USA

Vincere per guadagnare la sfida con i detentori del titolo. Nell’incontro di chiusura dei quarti di finale della United Cup l’Australia, prima classificata del girone D davanti a Cechia e Norvegia, affronta la Polonia, vincitrice del gruppo F davanti a Germania e Olanda.

I padroni di casa, sostenuti dal caloroso pubblico della Ken Rosewall Arena, puntano su Alex de Minaur come giocatore di riferimento per provare a fermare la corsa dei polacchi verso la seconda finale consecutiva. Il semifinalista delle ultime ATP Finals non avrà un compito facile perché si troverà di fronte un Hubert Hurkacz galvanizzato che al rientro dopo la lunga inattività ha già messo ko Alexander Zverev.

L’australiano dovrà essere bravo ad imporre il proprio ritmo al match e a cercare di muovere l’avversario per impedirgli di caricare i suoi potenti colpi al rimbalzo. De Minaur dovrà gestire al meglio anche l’eventuale pressione derivante dall’entrata in campo sullo 0-1 pur sperando, tuttavia, che la sua compagna di squadra possa firmare l’impresa e concedergli la possibilità di giocare per chiudere i conti.

Nel singolare femminile che aprirà il confronto Maya Joint, sconfitta da Krejčíková nell’unico match fin qui disputato nel torneo, affronterà Iga Swiatek, due successi in altrettante uscite per lei. Il talento emergente, classe 2006, non entrerà in campo con i favori del pronostico, ma può contare sul vantaggio di poter giocare libera da ogni tipo di pressione legata alla conquista del risultato e provare ad esprimere il proprio miglior tennis. La polacca, dal canto suo, sa bene di non poter sbagliare per lanciare il compagno di squadra in campo nelle migliori condizioni possibili.

La numero due deve continuare il suo percorso di avvicinamento agli imminenti Australian Open e non vuole fallire l’appuntamento per guadagnare il diritto di sfidare gli Stati Uniti nella rivincita della finale dello scorso anno, vogliosa però di scrivere un finale diverso questa volta.

Il doppio misto rappresenta una sfida la cui importanza potrà variare in base all’andamento dei due singolari: nel caso in cui una squadra dovesse chiudere i conti con i primi due incontri diventerebbe a quel punto quasi scontato risparmiare una fatica supplementare a chi il giorno dopo si giocherà l’accesso alla sfida decisiva.