United Cup 2026, programma di domani Australia-Polonia: orari, tv, programma, streaming

Il torneo entra sempre più nel vivo e si avvia al momento decisivo con la definizione del quadro delle semifinaliste. Nell’ultimo incontro dei quarti di finale della United Cup 2026 l’Australia, padrona di casa e vincitrice del girone D, sfida la Polonia, finalista dell’ultima edizione e dominatrice incontrastata nel gruppo F.

La sfida si giocherà domani, 9 gennaio, con inizio previsto alle 07:30 sulla Ken Rosewall Arena di Sydney. Ad aprire le danze sarà il singolare femminile tra l’emergente australiana Maya Joint e Iga Swiatek, numero due del ranking WTA. A seguire, ma non prima delle ore 09:00, entreranno in campo per il singolare maschile Alex de Minaur e Hubert Hurkacz.

Chiuderà il programma il doppio misto. Le formazioni annunciate potrebbero subire variazioni nel caso in cui i primi due incontri dovessero decidere l’andamento del confronto. Sarebbe, in quell’eventualità, quasi automatico risparmiare le energie dei giocatori impegnati in singolare in vista della successiva semifinale.

Il match valevole per l’ottava giornata della United Cup 2026 sarà trasmessa in diretta TV su SuperTennis HD e sarà disponibile in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e Tennis TV. OA Sport garantirà aggiornamenti, cronache e approfondimenti su tutti gli incontri.

CALENDARIO AUSTRALIA-POLONIA UNITED CUP 2026

Venerdì 9 gennaio

Ore 7:30 Joint-Swiatek

Non prima delle 9:00 De Minaur-Hurkacz

A seguire Doppio misto

PROGRAMMA UNITED CUP 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis

Diretta streaming: SuperTenniX, sito di SuperTennis, SkyGo

Diretta live testuale: non prevista