United Cup 2026: Belgio contro Cechia per la semifinale a Sydney

5 minuti fa

Elise Mertens
Mertens / LaPresse

Si va a superare la metà dei quarti di finale in United Cup, e saranno Belgio e Cechia a trovarsi di fronte in quel di Sydney. Due squadre, queste, arrivate forse non del tutto secondo i piani al terzultimo atto, ma certamente con le carte in regola per dar vita a un tipo di confronto equilibrato.

Innanzitutto il discorso del singolare femminile, con il primo confronto in carriera tra Elise Mertens e Barbora Krejcikova. In pratica è il confronto tra una giocatrice conosciuta per la grandissima costanza nel corso degli anni (per rendere l’idea, non esce dalle top 50 dagli ultimi giorni di luglio del 2017) e una che ha tantissimi alti e bassi, a volte anche nel corso dello stesso torneo. Le due sono comunque finora imbattute, anche avendo avuto finora un match impegnativo a testa (Mboko per Mertens, Joint per Krejcikova). Molto del tie potrebbe passare semplicemente da qui.

E potrebbe farlo anche perché dopo appare leggermente favorito Jakub Mensik nei confronti di Zizou Bergs. Anche in questo caso, tra il vincitore del Masters 1000 di Miami 2025 e il belga che ormai è vicino ai primi 40 non ci sono precedenti, e dunque si arriverà al primo confronto proprio in una fase abbastanza delicata. Indecifrabile però l’avvicinamento: Mensik ha perso, e anche molto nettamente, da de Minaur, mentre Bergs, dopo aver perso 5-7 al terzo set da Zhang, si è rifatto con gli interessi contro Auger-Aliassime. E si sa che molto può dipendere anche dalle evoluzioni del belga, abbastanza imprevedibili.

Forse meno imprevedibile è la questione doppio misto, qualora ci si arrivasse: appare evidente come la Cechia sia pronta a schierare Adam Pavlasek accanto a Krejcikova, mentre resterebbe la coppia di singolare pronta a unirsi nel caso belga. All’atto pratico, è vero che la Cechia ha i favori del pronostico, ma non sono così netti e, anzi, non sarebbe impossibile vedere tutto completamente rovesciato in questo senso.

