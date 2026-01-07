United Cup 2026, il doppio misto fa volare la Svizzera in semifinale: sconfitta l’Argentina

Serata da incorniciare a Perth, in Australia, per la Svizzera. Belinda Bencic e Jakub Paul hanno firmato il punto decisivo nei quarti di finale della United Cup 2026 contro l’Argentina, regalando agli elvetici l’accesso alle semifinali. Dopo aver sorpreso tutti nel Gruppo C – Italia compresa – la selezione rossocrociata ha confermato il proprio valore anche contro i sudamericani, piegandone la resistenza nel doppio misto.

Nulla da fare per Maria Lourdes Carle e Guido Andreozzi, sconfitti con un netto 6-3, 6-3. Sotto pressione, Bencic e Paul hanno saputo esprimere il massimo del loro potenziale, centrando la terza vittoria su tre nei doppi misti disputati in questa edizione del torneo. L’intesa della coppia svizzera si è rivelata decisiva nei 68 minuti di gioco alla RAC Arena, dove ha mostrato maggiore solidità nei momenti chiave del match. La Svizzera affronterà ora una tra Belgio e Cechia in semifinale a Sydney.

In precedenza, Sebastian Báez aveva riacceso le speranze argentine superando Stan Wawrinka per 7-5, 6-4, riportando la sfida in parità. In apertura, Belinda Bencic aveva rispettato i pronostici contro Solana Sierra: la numero 11 del mondo aveva chiuso la pratica in 77 minuti con un perentorio 6-2, 6-2.

La 28enne svizzera ha vinto tutti e tre i suoi incontri di singolare nella competizione, confermandosi uno dei pilastri della formazione rossocrociata. Rientrata dall’esperienza della maternità a fine 2024, Bencic era ripartita dal numero 421 del ranking mondiale, riuscendo in un solo anno a risalire fino ai margini della top-10. Un percorso impreziosito dai titoli conquistati ad Abu Dhabi e Tokyo, senza dimenticare la semifinale raggiunta a Wimbledon.