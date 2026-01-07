Tennis
United Cup 2026, gli Stati Uniti piegano la Grecia al doppio misto ed approdano in semifinale
Alla RAC Arena di Perth, in Australia, inizia la seconda fase ad eliminazione diretta della United Cup 2026 di tennis: nel primo tie dei quarti di finale gli Stati Uniti, vincitori del Gruppo A, piegano la Grecia, prima nel Gruppo E, per 2-1, imponendosi al match tiebreak del doppio misto decisivo, ed approdano in semifinale, dove affronteranno chi la spunterà nel tie tra Australia e Polonia.
Nel singolare femminile Coco Gauff regola Maria Sakkari con lo score di 6-3 6-2 in un’ora e 25 minuti e porta in vantaggio gli Stati Uniti. Nel primo set Gauff parte forte, vola rapidamente sul 5-0, poi permette all’ellenica di accorciare fino al 3-5, ma infine riesce a chiudere sul 6-3. Nella seconda frazione la statunitense ottiene il break a trenta nel terzo game e poi allunga sul 3-1. Sakkari resta in scia fino al 2-3, poi cede nuovamente il servizio ai vantaggi del settimo game e poco dopo Gauff si impone per 6-2.
Nel singolare maschile Stefanos Tsitsipas supera Taylor Fritz per 6-4 7-5 in un’ora e 21 minuti e consegna il punto dell’1-1 alla Grecia. Nel primo set i servizi sono dominanti fino al 3-3, con soli tre punti vinti in risposta, poi lo statunitense accusa un passaggio a vuoto nel settimo gioco e l’ellenico conquista il break a zero. Nel nono game Fritz deve annullare un set point, ma poi tiene la battuta ai vantaggi. Tsitsipas, però, non offre palle per il controbreak ed incamera la frazione sul 6-4. Nella seconda partita il greco deve annullare una palla break nel quarto game ed un set point nel decimo gioco, poi però nell’undicesimo game è proprio l’ellenico a strappare a trenta la battuta a Fritz. Tsitsipas va a servire per il match e conquista il successo per 7-5.
Nel doppio misto decisivo Coco Gauff / Christian Harrison piegano in rimonta Maria Sakkari / Stefanos Tsitsipas per 4-6 6-4 [10-8] in un’ora e mezza e regalano agli Stati Uniti il pass per le semifinali. Nella prima partita gli Stati Uniti trovano il break nel terzo game, poi mancano l’occasione per il 4-1 pesante al deciding point del quinto game. Il controbreak della Grecia arriva al punto decisivo del sesto gioco, ed è ancora il deciding point, nell’ottavo game, a mandare gli ellenici sul 5-3. Gli Stati Uniti annullano due set point e trovano il controbreak del 4-5, ma non riescono a trovare l’aggancio, dato che la Grecia, sempre al deciding point, con l’ennesimo break chiude i conti sul 6-4. Nella seconda frazione si registra uno scambio di break tra terzo e quarto game, poi nel quinto gioco gli USA mancano due break point. Nel settimo gioco, però, arriva lo strappo a quindici in favore degli Stati Uniti, che poi mancano un set point nel nono game, ma nel decimo tengono il servizio e riequilibrano la contesa, restituendo il 6-4. Il match tiebreak si apre con 5 punti consecutivi degli USA, ma la Grecia reagisce e dall’1-6 rientra sul 6-6. Nuovo allungo degli USA, che si procurano 3 match point sul 9-6, ed alla terza occasione, la prima col servizio a disposizione, festeggiano il passaggio alle semifinali col punteggio di 10-8.