Grigor Dimitrov: “Essere di nuovo in campo è già un successo, sono stati mesi difficili”

Inizia nel migliore dei modi il 2026 di Grigor Dimitrov. Il bulgaro, impegnato nell‘ATP 250 di Brisbane ha superato brillantemente il primo turno battendo lo spagnolo Pablo Carreno-Busta per 6-3 6-2 ed approdando agli ottavi di finale dove affronterà il belga Raphael Collignon. Un risultato positivo per l’ormai 34enne, fermo dal torneo di Parigi giocato ad ottobre.

L’attuale numero 47 del ranking ATP sta ritrovando la forma migliore dopo un 2025 a due facce, nel quale ha pesantemente influito l’infortunio accusato nell’ottavo di finale di Wimbledon contro Jannik Sinner. La lesione muscolare al pettorale ha costretto Dimitrov a restare ai box per tutto il resto della stagione, scendendo in campo solo a Parigi prima di un nuovo stop.

Ora il bulgaro cerca di ritrovare il suo miglior tennis, non nascondendo l’emozione per il suo ritorno in campo. Come riportato da puntodebreak.com, Dimitrov ha infatti dichiarato: “Cominciare l’anno qui, a Brisbane, è sempre stato molto speciale per me. Il percorso che ho affrontato negli ultimi mesi è stato arduo, ma sono grato. Questi mesi sono stati molto, molto difficili per quanto riguarda la preparazione, la mentalità e, in generale, la cura del mio corpo. Ho passato attraverso tante cose. Il solo fatto di essere in grado di competere di nuovo è già un successo. Vincere è solo un extra, un bonus. Mi sento bene, mi sono sentito molto bene in campo, quindi voglio procedere con calma e vedere fino a dove posso arrivare”.

“Ogni anno che passa mi sento sempre più privilegiato e mi rendo più umano vedendo tutto il sostegno che ricevo ogni volta che entro in un campo da tennis. Ogni inizio di stagione qui si rivela un talismano per ciò che resta della stagione, e mi sento sempre fantastico a Brisbane anche se non sono fisicamente al meglio”, ha poi concluso il bulgaro.