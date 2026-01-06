United Cup 2026, Errani e Vavassori consegnano all’Italia un’amara vittoria sulla Francia

L’Italia evita l’ultimo posto nel Girone C della United Cup 2026 di tennis superando la Francia per 2-1 alla RAC Arena di Perth grazie al successo nel doppio misto decisivo di Sara Errani ed Andrea Vavassori, i quali piegano Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah ed Edouard Roger-Vasselin, sconfitti per 7-6 (6) 7-6 (6) dopo due ore e tre minuti di gioco. Entrambe le selezioni, però, avevano già detto addio alla competizione.

Nel primo set si assiste ad uno scambio di break a trenta tra terzo e quarto game, poi gli azzurri si salvano al deciding point nel settimo gioco. La coppia italiana va sotto nell’undicesimo game ed i transalpini vanno a servire per il set, ma Errani e Vavassori conquistano l’immediato controbreak e trascinano la contesa al tiebreak. Gli azzurri scappano sul 3-0, ma si fanno rimontare e si gira sul 3-3. Nuovo allungo dell’Italia, che dopo il cambio di campo si porta sul 5-3, ma ancora una volta la Francia impatta a quota 5. Errani e Vavassori si procurano un primo set point sul 6-5, ma non lo sfruttano, poi se ne procurano un secondo da giocare in risposta sul 7-6 e questa volta centrano l’allungo vincente, incamerando la frazione per 8-6 dopo un’ora di gioco.

Nella seconda partita gli azzurri sono i primi ad allungare, grazie al break a trenta conquistato nel terzo game, ma poi mancano il colpo del knock out, con i francesi che al deciding point evitano il 2-5. La tenacia dei transalpini porta al controbreak, ottenuto al punto decisivo dell’ottavo game, poi i francesi ringraziano il deciding point pure nel nono e nell’undicesimo game, evitando il break in entrambi i casi. Si va ancora al tiebreak, ed il primo minibreak è in favore di Errani e Vavassori, che dal 2-2 vanno al cambio di campo sul 4-2. La coppia transalpina ribalta la situazione con tre punti consecutivi, passando a condurre per 5-4, ma gli azzurri riagganciano gli avversari. Lo smash in rete di Vavassori consegna il set point alla Francia, ma d’orgoglio la coppia italiana annulla la chance e, dopo il cambio di campo, porta a casa la vittoria per 8-6 dopo un’ora e tre minuti.

Le statistiche mostrano come gli azzurri abbiano vinto più punti, 89 contro 76, facendo la differenza soprattutto con la seconda di servizio, la cui resa è del 60%, contro il 38% dei transalpini. La coppia italiana si mostra poco cinica sulle palle break sfruttandone tre delle otto avute a disposizione e riuscendone a cancellare soltanto una delle quattro offerte ai francesi.